Remscheid Wohnhaus brennt am Silvestermorgen

2017-01-01T18:06+0100

Ein Feuer am Silvestermorgen hat in einem Einfamilienhaus an der Intzestraße großen Schaden angerichtet. Es ist nicht mehr bewohnbar, sagt die Feuerwehr. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist noch unklar, die Experten der Polizei ermitteln. Von Henning Röser