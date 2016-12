später lesen Remscheid Zwei Verletzte auf der Autobahn 1 FOTO: kollmann FOTO: kollmann Teilen

2016-12-30T19:17+0100 2016-12-31T00:00+0100

Die tiefstehende Wintersonne war am Freitag am späten Vormittag Auslöser für einen Unfall auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Köln, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Kurz vor der Ausfahrt Ronsdorf/Lüttringhausen bremste der Verkehr stark ab, weil die Fahrer von der Sonne geblendet wurden.