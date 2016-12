Günter Engels: Das Gesicht von 89.4 geht in Ruhestand

Das Gesicht von 89.4 geht in Ruhestand

Sie kamen und gingen, doch Günter Engels ist stets geblieben: Mit sieben Chefredakteuren - von Hans Rütten bis Marcel Sturm - hat der Verkaufsleiter bei NE-WS 89.4, dem Radio für den Rhein-Kreis, in mehr als zwei Jahrzehnten zusammengearbeitet. Jetzt macht er Schluss. Von Ludger Baten

Im November vollendete er sein 65. Lebensjahr, mit dem Jahreswechsel wird er zum (Un-)Ruheständler. Den Weg in einen neuen Lebensabschnitt tritt er mit Respekt, aber auch mit große Freude an. Er wird nun mehr Zeit für Dinge haben, die ihm wichtig sind: Ehefrau Gabriele und die Familie, das Basteln von Weihnachtskrippen, die Gartenarbeit und sein ehrenamtliches Engagement. Engels ist Oberleutnant im Grenadierzug "Nüsser Sondermischung". Im zweitgrößten Korps im Regiment ist er bestens vernetzt, neun Jahre (2003 bis 2012) war er Vorsitzender des Grenadierkorps mit 1600 Marschierern.

Günter Engels, in Düsseldorf geboren, wuchs im Westen von Essen auf: Bergeborbeck und Altendorf waren sein Revier, Rot-Weiß war sein Fußballverein. Er ist gelernter Kfz-Mechaniker, der 1973 nach Norf ins Rheinwerk kam, wo er sich acht Jahre lang um den Fuhrpark gekümmert hat. Über einen Freund fand er in den Verkauf, arbeitete für Lokalradios, die Anfang der 1990er Jahre gegründet wurden. Zunächst war er im Raum Aachen tätig, ehe er am 1. April 1993 beim Radio NE-WS 89.4 startete und schnell zum Verkaufsleiter berufen wurde.

Es wurde eine Erfolgsgeschichte - für das damals junge und heute etablierte Lokalradio und für Günter Engels, der in all den Jahren seinem Radio NE-WS 89.4 ein Gesicht und Gewicht gab. Seine Kompetenz, seine Sachlichkeit gepaart mit Herzlichkeit und Humor machten ihn für viele Neusser zu einem zuverlässigen Gesprächspartner. Das wird er bleiben, denn als Ruheständler hat er jetzt mehr Zeit fürs Gespräch.

Quelle: NGZ