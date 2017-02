Der "Närrische Sprötz-Trupp" lädt am 27. Februar um 14.30 Uhr zum Rosenmontagszug durch Gustorf und Gindorf ein. Die Narren aus der Marienpfarre bringen in jedem Jahr rund 800 Teilnehmer auf die Straße.

Der Zünftige: Rosenmontagszug in Gustorf

Die Karnevalszüge im Rhein-Kreis Neuss 2017

Der Familienfreundliche: Rosenmontagszug in Büttgen

Besucher aus dem ganzen Kaarster Stadtgebiet treffen sich am Rosenmontag in Büttgen. Zum 39. Mal lädt die Büttgener Karnevalsgesellschaft „5 Aape“ zum Umzug am 27. Februar.

