Rhein-Kreis Neuss: Friedestrompreis geht an Schweizer Schriftsteller

Der Schweizer Schriftsteller, Wissenschaftler und Radioredakteur Christian Schmid erhält in diesem Jahr den Friedestrompreis. Verliehen wird er in Zons am 28. September. "Und Schmid wird dabei sein", sagte Achim Thyssen, Leiter des Mundarchivs des Rhein-Kreises, das den Preis vergibt - und spielte damit auf die Kabarettistin und Schauspielerin Monika Gruber an, der man den Preis gern 2016 überreicht hätte, wenn sie denn Zeit gefunden hätte, nach Zons zu kommen. Das war nicht der Fall, und so gab es zum ersten Mal keinen Preisträger.