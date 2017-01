Rhein-Kreis Neuss: Höherer Milchpreis lässt Bauern aufatmen

Helmut Jäger hat eine neue Halle gebaut und auf 140 Milchkühe aufgestockt. Der Landwirt stellt sich den Herausforderungen des Milchmarkts. Der Preis für Milch ist gestiegen. Experten befürchten einen Produktionsanstieg. Von Klaus Niehörster

Der Milchpreis ist gestiegen - für Milchbauern heißt das aber noch lange nicht, dass sie aufatmen können. Helmut Jäger ist Milchbauer. Sein niederrheinischer Kommerhof liegt in Steinforth-Rubbelrath. Jäger hat seinen Bestand mit dem Bau einer neuen Halle auf 140 Milchkühe aufgestockt. "Das ist die Größe, die man heute anstreben muss, wenn man sich auf die Milchwirtschaft spezialisiert", sagt Jäger. Rund 80 Hektar der Hoffläche werden als Futtergrundlage genutzt. Wenn es temporär knapp wird und die großen Fahrsilos am Hof nicht mehr genug hergeben, dann helfen Futterzukäufe bei den benachbarten Landwirten aus.

Mit seinem Sohn und zwei Auszubildenden ist der Familienbetrieb personell gut aufgestellt. Sie haben alle Hände voll zu tun. Milchkühe wollen täglich 24 Stunden rund ums Jahr betreut werden. Dieser Aufwand sei in der Öffentlichkeit kaum bekannt. Dafür konzentrierten sich manche auf Nebeneffekte der Milchviehhaltung, wie beispielsweise die Gülleentsorgung und die Geräuschentwicklung. Die strenge Düngeverordnung würde strikt eingehalten, betont Jäger. Sollte die Gülle auf den eigenen Flächen nicht abgeladen werden können, dann springen benachbarte Landwirte ein, die auf ihren Flächen noch Platz haben. Sperrfristen würden dabei penibel eingehalten. "Die Nitratmessungen in meinem Umfeld zeigen, dass alles im grünen Bereich ist. Dafür sorgen schon allein die als Puffer fungierenden hohen Lössauflagen auf den Feldern", sagt Jäger.

Viel Aufmerksamkeit konzentriert sich gegenwärtig auf die Haltung von Nutztieren. "Tierwohl" lautet ein Stichwort, ein anderes "Nachhaltigkeit". "Viele Vorschläge sind unrealistisch", sagt Wilhelm Brüggemeier, der westfälische Vorsitzende der Landesvereinigung Milch, und wehrt sich damit gegen inflationär zirkulierende Auflagen für Milchviehhalter, wie beispielsweise ein Tierschutzlabel. Nachhaltigkeit, so ergänzt Hans Stöcker, der

Vorsitzende der Landesvereinigung der Milchwirtschaft NRW, sei in der Milchwirtschaft längst etabliert. Angefangen beim Stall bis hin zur Molkerei: "Solche Maßnahmen gehen aber mit einem höheren Erzeugeraufwand einher und müssen im Rahmen der Wertschöpfungskette auch entlohnt werden."

"Wir haben neu gebaut, um unseren Kühen mehr Tierwohl zukommen zu lassen", sagt Helmut Jäger. Die große Halle ist nach drei Seiten offen und die Boxen sind im Vergleich zu der früheren Haltung vergrößert. Die Tiere haben mehr Freilaufflächen, mehr Licht, mehr Luft. Bei diesen Rahmenbedingungen können die Tiere per Roboter zeitgerecht gemolken werden. Jäger hat Deutsche Holsteiner in seinem Stall stehen. Sie geben viel Milch und sollen schnell trächtig werden.

Der viele Generationen zurückreichende Hof hat eine Randlage und ist nicht zuletzt deshalb voll akzeptiert im dörflichen Leben von Steinforth-Rubbelrath. Insgesamt stimmt die betriebliche Basis. Entscheidende Signale kommen freilich immer von außerhalb.

Was den Milchpreis betrifft, sei Zeit zum Luftholen, aber noch lange nicht, um wirklich aufzuatmen, so äußerte sich Hans Stöcker auf der diesjährigen Jahrespressekonferenz der Landesvereinigung der Milchwirtschaft NRW. Mengenregulierungen und eine anziehende Nachfrage auf dem internationalen Markt haben dafür gesorgt, dass der Grundpreis für konventionell erzeugte Kuhmilch mit vier Prozent Fett und 3,4 Prozent Eiweiß die Talfahrt umgekehrt hat. Im August kamen beim Milchviehhalter magere 23 Cent pro Liter an, und aktuell pendeln die Auszahlungspreise zwischen 33 und 35 Cent.

Jetzt haben die Milchviehhalter ihre Chance, aus den roten Zahlen herauszukommen. "Aber ihre Liquidität ist immer noch im Keller und der Investitionsbedarf hoch", sagt Wilhelm Brüggemeier. Er beklagt, dass der Lebensmitteleinzelhandel zunehmend mit Eigenmarken punktet. Vom Profit komme nichts beim Milchbauern an. Der erhöhte Milch-Auszahlungspreis führt derzeit schon wieder zu einem Anstieg der Produktion in den einzelnen Betrieben. Und damit droht erneut ein Überangebot. Helmut Jäger stellt sich den Herausforderungen. "Wir müssen mit den Preissprüngen leben, die der Markt mit sich bringt", sagt Jäger.

