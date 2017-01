später lesen Rhein-Kreis Neuss IHK zeichnet Ausbildungsbotschafter für ihren Einsatz aus FOTO: IHK FOTO: IHK Teilen

2017-01-16T19:52+0100 2017-01-17T00:00+0100

Wenn es um den Einstieg in die Berufswelt geht, ist für junge Menschen der Austausch mit Gleichaltrigen besonders wichtig. Genau da setzt die Ausbildungs-GmbH der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein mit ihrer Initiative Ausbildungsbotschafter an: Auszubildende gehen in Schulklassen und berichten dort mit eigenen Worten über ihren Beruf. Erste Unternehmen am Mittleren Niederrhein beteiligen sich bereits an der Initiative - für die Auszubildenden der Verseidag Indutex GmbH und die TAG Composites & Carpets GmbH gab es jetzt eine Auszeichnung der IHK. "Damit möchten wir uns für das Engagement sowohl der Auszubildenden als auch des Betriebs bedanken", sagt Petra Pigerl-Radtke, Geschäftsführerin der IHK Ausbildungs-GmbH. "Sie alle leisten damit einen wesentlichen Beitrag, um die Attraktivität der dualen Ausbildung für junge Menschen zu steigern und Schülern die Perspektiven der beruflichen Ausbildung aufzuzeigen."