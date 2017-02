Rhein-Kreis Neuss: Junge Metallbauer erhalten ihre Gesellenbriefe

Die Metall-Innung Rhein-Kreis Neuss hat sieben junge Metallbauer, die ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben, in den Gesellenstand erhoben. "Für mich ist das der schöne Anfang eines neuen Lebensabschnittes. Dreieinhalb Jahre Ausbildungs- und Prüfungszeit liegen hinter uns und mit dem heutigen Abend beginnt nun ganz real das Gesellenleben", erklärte Yannick Schäfer. Er schloss die Ausbildung als Jahresbester ab. Nach dem Abi dachte Yannick Schäfer kurz über ein Maschinenbaustudium nach, aber schnell war klar: "Die Praxis liegt mir näher als die Theorie." Eine Entscheidung, die auch Yannicks Vater begrüßt, denn damit ist die nächste Generation des Dormagener Familienunternehmens gesichert.

Obermeister Thomas Packroff liegt die Zukunft des Ausbildungsberufes ebenfalls am Herzen. "Da hat sich ganz viel getan in den letzten Jahren." Der Beruf des Metallbauers definiere sich heute weniger über "Schwitzen und Malochen", sondern bringe auch viele planerische und gestalterische Aufgaben mit sich. Außerdem gebe es inzwischen zahlreiche Hilfsmittel, die die Arbeit körperlich weniger anstrengend machen, so dass auch Frauen den Beruf ausüben können.

Quelle: NGZ