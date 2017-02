Rhein-Kreis Neuss: Nacht der Industrie gibt Einblicke

Unternehmen können sich für die Veranstaltung am 12. Oktober anmelden.

Ab sofort können sich Unternehmen für die "Lange Nacht der Industrie" anmelden. Bei der Veranstaltung öffnen Unternehmen ihre Pforten für Besucher und geben Einblicke. Rund 3800 Menschen an Rhein und Ruhr haben dabei im vergangenen Jahr hinter die Werkstore geblickt und industrielle Produktion hautnah erlebt. Im Rhein-Kreis Neuss besuchten 655 Gäste elf Unternehmen, im gesamten Bezirk der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittler Niederrhein waren es rund 1400 Bürger. Die siebte Auflage der Veranstaltung findet am 12. Oktober statt. Bis zum 7. April gilt ein Frühbucherrabatt für Unternehmen. Anmeldeschluss ist am 2. Juni. Am 9. März, 15 Uhr, findet in der IHK in Neuss, Friedrichstraße 40, eine Informationsveranstaltung zur Langen Nacht der Industrie statt.

Für Elmar te Neues, Präsident der IHK Mittlerer Niederrhein, ist die Veranstaltung "eine ideale Gelegenheit für die hiesigen Unternehmen, sich in der Öffentlichkeit als moderne und attraktive Arbeitgeber darzustellen und gleichzeitig die enorme Bedeutung der Industrie für unsere Region deutlich zu machen". Besonders für Unternehmen, die weniger in der Öffentlichkeit stehen, sei die Veranstaltung eine Möglichkeit, um auf ihr Know-how, ihre Produkte und ihr gesellschaftliches Engagement aufmerksam zu machen, erklärt te Neues.

Die Lange Nacht der Industrie ist eine bundesweit angelegte Veranstaltung, bei der Unternehmen potenziellen Mitarbeitern, Schülern, Studierenden, ihren Nachbarn und anderen interessierten Bürgern einen Blick hinter die Kulissen gewähren. Veranstalter sind die Industrie- und Handelskammern im Regierungsbezirk Düsseldorf, Unternehmerverbände und Industriegewerkschaften sowie die Industrieinitiativen in der Region. Trägerin ist die Gesellschaftsinitiative Zukunft durch Industrie. Bei der Veranstaltung können die Besucher kostenfrei einen Blick in die Unternehmen werfen.

Unternehmen, die sich an der Langen Nacht der Industrie beteiligen möchten, können sich bei der IHK Neuss an Elke Hohmann wenden. Sie ist unter der Telefonnummer 02131 9268571 sowie per E-Mail an hohmann@neuss.ihk.de erreichbar.

Quelle: NGZ