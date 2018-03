Rhein-Kreis Neuss: Neusser Sushi-Unternehmen Natsu eröffnet Store im "Crown" Düsseldorf

Als neue Adresse für Gourmets wird "Edeka Zurheide" an der Berliner Allee 52 in Düsseldorf beworben. Am Donnerstag wurde er offiziell eröffnet.

Doch nicht nur der neue Edel-Supermarkt lockt ab sofort ins "Crown" Im komplett umgebauten und restaurierten Gebäude der damaligen Galeria Kaufhof findet sich ab sofort auch der erste sogenannte Flagship Store des Neusser Unternehmens "Natsu" - und der setzt nach eigenen Angaben auf gesundes Essen.

Die Kunden erwarten unter anderem Sushi-Sandwiches, Salate, aber auch Süßes. Geleitet wird das Unternehmen von den Düsseldorfer Brüdern Tim und Tom Hörnemann.

Die beiden Unternehmer liefern unter dem "Natsu"-Logo bereits seit 2004 täglich frisches Sushi, Salate, Sandwiches und Suppen in Supermärkte aus - und das nicht nur in Deutschland, sondern auch ins europäische Ausland. Alle Produkte werden täglich für den Store in der Natsu Manufaktur in Neuss produziert.

Mit dem ersten Flagship Store wagt man sich nun auf neue Pfade: Der Natsu-Store ist auf 100 Quadratmetern zentral in der sogenannten "Mall" direkt am Zurheide Haupteingang gelegen. Das Design ist modern und minimalistisch: Helles Eichenholz trifft auf weiß lackiertes Metall, moderner Beton trifft auf klassischen Marmor. An großen Holztischen oder am Hochtisch ist der Blick auf das Düsseldorfer Stadtleben möglich.

Wenn alles so klappt, wie es sich Tim und Tom Hörnemann vorstellen, sind weitere Stores nicht auszuschließen: Das Natsu an der Berliner Allee ist als Testballon anzusehen. Man sei sehr gespannt, wie das Konzept bei den Düsseldorfern ankommen wird.

Auf 10.000 Quadratmetern Fläche bietet der "Edeka Zurheide" 60.000 Artikel an, darunter viel Feinkost: Fleischbar, Schinkenbar, Käse-Theke und Champagnerbar sind etwa im Untergeschoss zu finden. Dazwischen: Alle Produkte, die es in jedem Supermarkt gibt - Drogerieartikel, Milchprodukte, Tee und Kaffee.

Quelle: NGZ