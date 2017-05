später lesen Rhein-Kreis Neuss NGZ-Workshop für Azubis: Frei vor Gruppen sprechen 2017-05-04T19:47+0200 2017-05-05T00:00+0200

Frei vor Gruppen selbstbewusst sprechen - wie das gelingen kann, haben Teilnehmer des NGZ-Projektes "News to Use" in einem Workshop gelernt. Die Referentin Sarah Roulands vom psychologischen Institut "intakkt" aus Krefeld stellte mehr als 20 Auszubildenden im Düsseldorfer Pressehaus Lösungen vor, um mit dem "Lampenfieber" richtig umzugehen. Der Workshop beinhaltete neben praktischen Übungen auch Informationen, Techniken und Strategien zum freien Sprechen.