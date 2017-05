NRW-Wahl 2017: So läuft die Landtagswahl im Rhein-Kreis Neuss

Wahlbeteiligung im Rhein-Kreis Neuss am Mittag überdurchschnittlich hoch



Bis 12 Uhr hatten heute im Rhein-Kreis Neuss bereits 40,3 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben (inklusive Briefwahl). Der Rhein-Kreis ist einer von acht ausgewählten Kreisen landesweit, für die Landeswahlleiter Wolfgang Schellen Werte zur Wahlbeteiligung mitteilte. Die durchschnittliche Wahlbeteiligung in den acht ausgewählten Kommunen lag bei 34 Prozent. Bei der Landtagswahl 2012 hatten bis 12 Uhr im Rhein-Kreis Neuss nur 35,5 Prozent der Wahlberechtigten gewählt. Die Stichproben wurde neben dem Rhein-Kreis auch in den Kreisen Düren und Gütersloh sowie in den kreisfreien Städten Düsseldorf, Duisburg, Essen, Köln und Mülheim an der Ruhr ermittelt.



Im Vergleich zur Landtagswahl 2012, bei der bis 12 Uhr etwa 29 Prozent zur Wahl gingen oder an der Briefwahl teilnahmen, ist die Wahlbeteiligung damit in diesen ausgewählten Bereichen höher. Die landesweite Wahlbeteiligung inklusive der Briefwahl hatte 2012 am Ende des Wahltages bei 59,6 Prozent gelegen, im Rhein-Kreis Neuss bei 62,1 Prozent.



Landeswahlleiter Wolfgang Schellen ruft alle wahlberechtigten Bürger nochmals auf, an der Wahl teilzunehmen: "Mit Ihrer Stimmabgabe machen Sie von einem wesentlichen Teilhaberecht unserer Demokratie Gebrauch. Sie können so Einfluss auf die künftige Landespolitik in Nordrhein-Westfalen nehmen, die Sie persönlich, aber auch uns alle gemeinsam betrifft.“