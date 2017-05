Einbruchsserie beschäftigt Polizei im Kreis

Die Polizei im Rhein-Kreis beschäftigt aktuell eine Einbruchserie. Am Sonntag drangen die Täter in verschiedene Wohnungen in Meerbusch, Neuss und Kaarst ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Sonntagabend, zwischen 19:15 Uhr und 23:45 Uhr, drangen bislang unbekannte Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Büderich an der Straße "An den Linden" ein. Die Täter kletterten auf den im Obergeschoß liegenden Balkon, wo sie die Tür aufhebelten. Teile des Mobiliars wurden nach Wertsachen durchsucht. Die Diebe entkamen mit Schmuck.

In der Neusser Innenstadt, an der Hafenstraße, suchten sich Einbrecher am gleichen Tag ein Mehrfamilienhaus aus. In der Mittagszeit, zwischen 12 und 13 Uhr, gelang ihnen, durch eine aufgehebelte Eingangstür in eine Wohnung im dritten Stock einzusteigen. Ihre Beute bestand aus Werkzeug.

Auch in Kaarst-Holzbüttgen registrierte die Polizei am Sonntag einen Einbruch. Ziel wurde ein Gebäude an der Daimlerstraße. Zwischen 15 Uhr und 21:30 Uhr hebelten die Täter zunächst die Terrassentür eines Büros auf und durchsuchten die Geschäftsräume. Von dort drangen sie in eine angrenzende Wohnung ein. Auf der Suche nach Wertsachen durchwühlten sie Teile des Mobiliars. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Die Polizei konnte Spuren sichern. Zeugen, die Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 zu melden.

(ots)