Ostern im Rhein-Kreis-Neuss: Regionaldekan erklärt den Lego-Kreuzweg

Grimmige Soldaten, weinende Frauen und ein leidender Jesus. Zum Osterfest hat Ulrich Clancett aus Jüchen die 14 Stationen des Kreuzweges interpretiert – mit Hilfe von Lego-Figuren. Von Wiljo Piel

In vielen katholischen Kirchen im Rhein-Kreis finden sich Bilder entlang der Seitenwände. Sie gehen auf eine Tradition in Jerusalem zurück. Dort erinnert die Via Dolorosa, die Schmerzensstraße, an den Weg, auf dem Jesus das Kreuz aus der Stadt auf die Anhöhe Golgota getragen hat.

Regionaldekan Ulrich Clancett aus Jüchen hat zum morgigen Karfreitag die 14 Kreuzwegstationen mit Hilfe von Lego-Männchen interpretiert und seine eigenen Gedanken aufgeschrieben – nicht nur für jüngere Leser.

Mit der Heimat ist der Geistliche eng verbunden. Geboren 1964 in Kempen, wollte Clancett nach Studium und Priesterweihe unbedingt am Niederrhein bleiben – auch weil er sich im regionalen Brauchtum zu Hause fühlt. Heute ist er Vorstandsmitglied im Bürgerschützen- und Heimatverein Jüchen, Präses der Garzweiler Sebastianer, Seelsorger der Feuerwehr und er macht begeistert bei den Karnevalisten mit.

Ulrich Clancett wurde 2008 zum Regionaldekan für die Region Mönchengladbach ernannt, er steht an der Spitze des Kirchengemeindeverbandes Mönchengladbach/Heinsberg mit 160.000 Katholiken; er ist darüber hinaus Pfarrer von St. Jakobus und dem katholischen Gemeindeverband Jüchen. Und als Radio-Prediger ist seine sonore Stimme deutschlandweit und im Ausland zu hören.

Auch politisch positioniert sich Clancett, gerade im Wahljahr: "Kirche hat die Aufgabe, auf die Wahlpflicht als demokratische Verantwortung hinzuweisen", meint er: "Wir müssen uns beteiligen."