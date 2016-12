Party-Tipps für Silvester 2016 im Rhein-Kreis Neuss Der Jahreswechsel 2016/2017 steht vor der Tür. Doch wo feiern? Wir haben die besten Partys im Rhein-Kreis Neuss gesammelt.

Party-Tipps für Silvester 2016 im Rhein-Kreis Neuss Silvester im Zeughaus in Neuss Die Wunderbar Event Gastronomie GmbH veranstaltet wieder die beliebte Silvesterparty im Zeughaus. Ab 21 Uhr werden dort in vier verschiedenen Räumen Neusser DJs ihre Musik spielen. Aufgelegt werden unter anderem Charts, 90er, Pop und Schlager. Neu in diesem Jahr ist das Silvester-Buffet im Vorfeld der Party von 17.30 Uhr bis 21 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro und an der Abendkasse 20 Euro. Adresse Markt 42-44, Neuss Start 21 Uhr, offenes Ende. Eintritt Abendkasse 20 Euro, Vorverkauf (bei Platten Schmitz, Café Wunderbar, Tourist Info Neuss) 15 Euro. Info über Facebook. Für Informationen zum angebotenen Buffet und begrenzten Tickets schreiben Sie eine E-Mail an silvester@wunderbar-event-gastro.de

Party-Tipps für Silvester 2016 im Rhein-Kreis Neuss Skihalle Neuss In der Skihalle Neuss kann man Silvester im Pulverschnee verbringen. Die Piste ist bis 23 Uhr geöffnet. Danach startet die Party. Adresse An der Skihalle 1, Neuss Start Ab 18 Uhr. Mehr Infos gibt es auf Facebook.

Party-Tipps für Silvester 2016 im Rhein-Kreis Neuss Theater der Träume Im Theater der Träume an der Stadtgrenze zwischen Neuss und Düsseldorf in Heerdt steigt in diesem Jahr eine "brasilianische Nacht". Tänzerinnen und Tänzer aus Südamerika sorgen für Stimmung. Es gibt nicht einen großen Showact, sondern mehrere kleine Tanzeinlagen. Um 20 Uhr wird das Buffet eröffnet, an der Cocktail-Bar werden exotische Getränke gereicht. Nach Mitternacht hält ein DJ die Partystimmung aufrecht. Adresse Theater der Träume, Kopperstraße 5, 40549 Düsseldorf-Heerdt Eintritt Karten gibt’s zum Preis von 130 Euro pro Person (inklusive Dinner und Show, ohne Getränke) im Vorverkauf. Es gibt das Angebot, für die Übernachtung ein Zimmer im Swissotel Düsseldorf-Neuss zu reservieren. Nach Mitternacht fährt ein Shuttle-Bus vom Theater zum Hotel. Info und Reservierung unter: www.theaterdertraeume.de

Party-Tipps für Silvester 2016 im Rhein-Kreis Neuss Rheinisches Landestheater Wem die klassischen Silvesterpartys zu bunt sind, kann ab 22 Uhr im Foyer des Rheinischen Landestheaters alternativ und elegant bei der "Let’s Dance Party" ins neue Jahr rutschen. Dabei handelt es sich um eine Tanzparty, die auch der Juror Roman Frieling von der RTL-Serie "Let’s Dance" mitgestaltet. Was Interessierte mitbringen müssen, ist der Spaß am Standard-Tanz. Ab 19 Uhr können Gäste die Michael-Frayn-Komödie "Der nackte Wahnsinn" besuchen und danach das Tanzbein schwingen. Laut RLT ist die Tanzparty geeignet "für Paare und Singles jeden Alters, egal ob Fortgeschrittene oder Anfänger". Adresse Oberstraße 95 in Neuss Start der Party 22 Uhr, Ende 1.30 Uhr Eintritt 40 Euro für die Tanzparty, Getränke exklusive, Snacks (Fingerfood) inklusive. Vorverkauf unter 02131 269933. Info www.rlt-neuss.de

Party-Tipps für Silvester 2016 im Rhein-Kreis Neuss Kloster Knechtsteden Im Kloster Knechtsteden gibt es ein Silvesterbuffet. Das ist aber leider bereits ausgebucht.

Party-Tipps für Silvester 2016 im Rhein-Kreis Neuss Holiday Inn Düsseldorf Neuss Die Silvesterparty im Holiday Inn Düsseldorf Neuss wird in diesem Jahr von Legends of Music veranstaltet. Es gibt unter anderem Rock'n'Roll mit Danny & the Chicks und eine Swing-Show mit den Sweet Sisters. Auch die Blues Brothers sind am Start, eingerahmt wird das Programm von der 2NightBand. Adresse Anton-Kux-Straße 1, 41460 Neuss Start 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr Eintritt 115 Euro inklusive Silvester-Gala-Buffet Es besteht kein Dresscode. Mehr Infos gibt es hier.

Party-Tipps für Silvester 2016 im Rhein-Kreis Neuss Revolution Nachtpalast Eine der größten Sausen zu Silvester steigt ab 22 Uhr im Revolution Nachtpalast Neuss. Die Party bietet sich vor allem für junge Leute an, die es richtig krachen lassen wollen. Es sind zwei Lifeacts angekündigt. Adresse Xantenerstraße 7, Neuss Start ab 22 Uhr Eintritt Karten kosten an der Abendkasse 10 Euro. Wer Tische reservieren will, kann das im Internet tun: www.revolution-nachtpalast.de