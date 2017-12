Party-Tipps für Silvester 2017 im Rhein-Kreis Neuss Der Jahreswechsel 2017/2018 steht vor der Tür. Doch wo feiern? Wir haben die besten Partys im Rhein-Kreis Neuss gesammelt.

Party-Tipps für Silvester 2017 im Rhein-Kreis Neuss Silvester im Zeughaus in Neuss Die Wunderbar Event Gastronomie GmbH veranstaltet wieder die beliebte Silvesterparty im Zeughaus. Ab 21 Uhr werden dort in vier verschiedenen Räumen Neusser DJs ihre Musik spielen. Aufgelegt werden unter anderem Charts, 90er, Pop und Schlager. Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro und an der Abendkasse 20 Euro. Adresse Markt 42-44, Neuss Start 21 Uhr, offenes Ende. Eintritt Abendkasse 20 Euro, Vorverkauf (bei Platten Schmitz, Café Wunderbar, Tourist Info Neuss) 15 Euro. Info über Facebook.

Party-Tipps für Silvester 2017 im Rhein-Kreis Neuss Skihalle Neuss Unter dem Motto "Silvester am Neusser Gletscher" gibt es am Silvestertag, 31. Dezember, die Möglichkeit, in der Skihalle mit alpinem Flair eine große Party zu feiern: Bei der "Feier des Jahres" versprechen die Organisatoren "Überraschungsauftritte unterschiedlichster Künstler und Akrobaten", mehrere DJs und einen "mitreißenden und spektakulären Vertikaltanz" im Foyer. Auch die Schneefans kommen am Silvesterabend nicht zu kurz: Von 18 bis 23 Uhr ziehen Ski- und Snowboardfahrer ihre letzten Spuren des Jahres in den Neusser Pulverschnee. Die Veranstalter des allrounder mountain resorts haben verschiedene Silvesterpakete zusammengestellt: von alpenländisch mit Silvesterfondue und Hüttenzauber (59 Euro), elegant mit einem Silvester Galabuffet (inklusive Getränke 118 Euro) und "nur" Party (16 Euro) bis familiär mit einem Festmenü exklusiv für Familien in der Pistenhütte (59 Euro). Adresse An der Skihalle 1, Neuss Start Ab 18 Uhr. Mehr Infos gibt es auf Facebook.

Party-Tipps für Silvester 2017 im Rhein-Kreis Neuss Theater der Träume Im Theater der Träume an der Stadtgrenze zwischen Neuss und Düsseldorf in Heerdt steigt in diesem Jahr die "Nacht der Träume". Es gibt nicht einen großen Showact, sondern mehrere kleine Tanzeinlagen, dazu Feuer-Akrobatik und eine spektakuläre 3D-Lichtshow. Um 20 Uhr wird das Buffet eröffnet, an der Cocktail-Bar werden Getränke gereicht. Nach Mitternacht hält ein DJ die Partystimmung aufrecht. Adresse Theater der Träume, Kopperstraße 5, 40549 Düsseldorf-Heerdt Eintritt Karten gibt’s zum Preis von 130 Euro pro Person (inklusive Dinner und Show, ohne Getränke) im Vorverkauf. Info und Reservierung unter: www.theaterdertraeume.de

Party-Tipps für Silvester 2017 im Rhein-Kreis Neuss Rheinisches Landestheater Das Rheinische Landestheater Neuss bietet ein besonderes Silvester-Programm an. Um 19 Uhr kann die "Komödie im Dunkeln" besucht und im Anschluss ausgiebig getanzt werden. Interessierte haben die Möglichkeit, mit Roman Frieling, bekannt als Ex-Juror der RTL-Tanzshow "Let's Dance", in das neue Jahr zu tanzen. Frieling verspricht eine bunte Mischung aller Gesellschafts-Tänze, geeignet für jedes Alter. Für Karteninhaber der Silvesterveranstaltung, bietet Roman Frieling zudem am Freitag einen kostenfreien Tanz-Workshop an. Adresse Oberstraße 95 in Neuss Start der Party 21 Uhr Eintritt 19 bis 41 Euro für das Theaterstück, 25 Euro für die Tanzparty, Getränke exklusive, Snacks (Fingerfood) kosten 15 Euro extra. Vorverkauf unter 02131 269933. Info www.rlt-neuss.de

Party-Tipps für Silvester 2017 im Rhein-Kreis Neuss Holiday Inn Düsseldorf Neuss Die Silvesterparty im Holiday Inn Düsseldorf Neuss wird auch in diesem Jahr wieder von Legends of Music veranstaltet. Es gibt unter anderem Rock'n'Roll mit Danny & the Chicks und eine Swing-Show mit den Sweet Sisters. Auch die Blues Brothers sind am Start, eingerahmt wird das Programm von der 2NightBand. Adresse Anton-Kux-Straße 1, 41460 Neuss Start 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr Eintritt 124 Euro inklusive Silvester-Gala-Buffet Es besteht kein Dresscode. Mehr Infos gibt es hier.

Party-Tipps für Silvester 2017 im Rhein-Kreis Neuss Revolution Nachtpalast Eine der größten Sausen zu Silvester steigt ab 22 Uhr im Revolution Nachtpalast Neuss. Die Party steht dieses Jahr unter dem Motto "Russian Silvester Night", die besten Hits der russischen Musik von gestern und heute werden gespielt, zahlreiche Live-Acts sind angekündigt. Adresse Xantenerstraße 7, Neuss Start ab 22 Uhr Eintritt Karten kosten an der Abendkasse 10 Euro. Wer Tische reservieren will, kann das im Internet tun: www.revolution-nachtpalast.de

Party-Tipps für Silvester 2017 im Rhein-Kreis Neuss Hamtorkrug Auch im Hamtorkrug steht wieder eine große Party auf dem Programm. Es soll ein großes Buffet geben, mit dem auch Vegetarier glücklich werden. Außerdem bekommt jeder Gast Sekt zum Anstoßen. Ein DJ legt die besten Hits der letzten Jahrzehnte und die aktuellen Charts auf. Feuerwerk kann mitgebracht werden und am Anfang der Büttger Straße gezündet werden. Adresse Büttger Straße 3 Start 19 Uhr Eintritt 22,50 Euro Weitere Infos zur Party im Hamtorkrug