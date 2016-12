später lesen Lokalsport 900 Meldungen für Silvesterlauf in Uedesheim FOTO: id4sports FOTO: id4sports Teilen

Was vor vier Jahren als Freizeitspaß begann, hat sich zu einer festen Einrichtung im Laufkalender entwickelt: Für die fünfte Auflage des Neusser Silvesterlaufs, die am morgigen Samstag um 12 Uhr am Uedesheimer Deichtor gestartet wird, liegen bereits 900 Anmeldungen vor.