Lokalsport: Alle Masters-Sieger sind wieder am Start

Nicht nur, weil die Gewinner der bisherigen vier Auflagen erneut dabei sind, ist das "GWG-Masters" des Tischtennisclubs DJK Neukirchen morgen Abend stark besetzt. Favorit ist Erik Bottroff vom Zweit-Bundesligisten Borussia Dortmund. Von Jens Rustemeier

Als die Organisatoren des Neukirchener Heinz-Schlupp-Turniers vor vier Jahren auf die Idee kamen, anlässlich der Jubiläumsausgabe zum 50-jährigen Bestehen des Turniers einen besonderen sportlichen "Leckerbissen" anzubieten, da ahnten sie noch nicht, dass sie damit ein neues "Tischtennis-Turnier-Highlight" für den Rhein-Kreis aus der Taufe gehoben hatten. Die Premiere war nämlich eigentlich nur als einmalige Zusatzveranstaltung geplant.

Mittlerweile ist das "Masters" nicht mehr aus dem Tischtennis-Kalender wegzudenken. Am morgigen Freitag um 18 Uhr startet das Sonderklassen-Turnier um den Preis der GWG Grevenbroich GmbH bereits zum fünften Mal in der Sporthalle An den Hecken. Der Sponsor hält dafür Geldpreise im Wert von 1200 Euro bereit. Der Sieger kassiert 450 Euro.

"Zum kleinen Jubiläum konnten wir ein 16-köpfiges Starterfeld mit absoluten Spitzenspielern aus Nordrhein-Westfalen gewinnen", freut sich Turnierorganisator Wolfgang Latzel über die Resonanz. Mit dabei sind Spieler aus der Oberliga, Regionalliga und Zweiten Bundesliga. "Wir sind besonders froh, dass alle vier bisherigen Turniersieger auch in diesem Jahr am Start sind", sagt Latzel.

Im vergangenen Jahr konnte sich erstmalig ein Spieler aus dem Rhein-Kreis den Sieg holen. Michael Servaty vom Oberligisten TG Neuss gewann das Turnier im Finale gegen Matthias Uran vom Regionalligisten Bayer Uerdingen. Bislang hat in Neukirchen noch keiner seinen Titel verteidigen können. Servaty glaubt, dass das auch in diesem Jahr sehr schwer werden wird: "Letztes Jahr war ich auf eins gesetzt und Favorit. Die Favoritenrolle übernehmen jetzt andere. Ich will einfach so gut wie möglich spielen."

Tatsächlich ist die Konkurrenz sehr groß. Angeführt wird das Teilnehmerfeld von Erik Bottrof. Der Zweitliga-Spieler von Borussia Dortmund gehört auch für Organisator Latzel zu den großen Favoriten auf den Titel: "Mit ihm haben wir einen ganz heißen Kandidaten für den Turniersieg. Sollte er das Turnier tatsächlich gewinnen, so hätten wir beim 5. GWG-Masters den fünften Sieger." Aber Latzel verspricht auch vor dem Finale schon packende Spiele: "Da in diesem Jahr auch die vermeintlich schwächsten Teilnehmer TTR-Werte von 2100 Punkten aufweisen, erwarten wir äußerst spannende Wettkämpfe."

Ganz vorne wird auch Bottrof´s Teamkollege Evgeny Fadeev erwartet. Der frühere russische Nationalspieler hat das "Masters" vor drei Jahren gewonnen. Mit von der Partie ist auch Roman Rosenberg, der Sieger der Auftaktveranstaltung von 2012. Er spielt inzwischen für den SV Salamander Kornwestheim in der Regionalliga. Ebenfalls als "Gruppenkopf" gesetzt ist Daniel Halcour vom Regionalligisten ASV Süchteln. Einer der bisherigen Sieger, Ewgenij Milchin vom Regionalligisten SC Buschhausen, hat es wegen seiner Punktzahl, genauso wie Servaty, nicht geschafft, als Gruppenkopf gesetzt zu werden. Milchin bekommt es in der Gruppe daher schon mit Bottrof zu tun. Michael Servaty trifft bereits in der Vorrunde auf Halcour.

Aus dem Rhein-Kreis sind außer Servaty noch der für Velbert spielende Neusser Jugendspieler Karl Walter und die Nachwuchshoffnung der TG Neuss, Dejan Hoheisel, mit dabei. Hoheisel hat die "Wildcard" zur Nachwuchsförderung von der DJK Neukirchen erhalten. Um der Jugend etwas zu bieten, haben die Organisatoren in diesem Jahr die Schüler-C-Klasse des Heinz-Schlupp-Turniers unmittelbar vor die Elite-Klasse gelegt. Latzel: "Wir bieten unserem jüngsten Nachwuchs somit die Gelegenheit, Spieler der westdeutschen Extraklasse zu sehen."

Quelle: NGZ