Lokalsport: Die Rumpftruppe des TVK verkauft sich teuer

Beim 22:28 gegen Eintracht Hagen hat der Handball-Drittligist nur einen Auswechselspieler auf der Bank. Die Neuzugänge überzeugen. Von Volker Koch

Mitunter haben auch am Ende deutliche Niederlage etwas Gutes. Aus Sicht des TV Korschenbroich traf dies nach dem 22:28 (Halbzeit 12:13) gegen den VfL Eintracht Hagen sogar in zweifacher Hinsicht zu.

Der wichtigste Aspekt: Es hat sich niemand verletzt bei der Auseinandersetzung mit dem Tabellenzweiten der Dritten Handball-Liga West. Und das kommt für die in dieser Hinsicht über Gebühr gebeutelten Korschenbroicher schon fast einem Punktgewinn gleich. "Ich dachte, ich hätte im Handball schon alles erlebt. Aber so eine Saison wie diese hatte ich noch nie", sagte Trainer Ronny Rogawska, als er kurz vor Spielbeginn auf der gähnend leeren Auswechselbank Platz nahm.

Dort saß außer Manager Kai Faltin und Physiotherapeutin Daniela Offermanns nur noch ein Spieler: Peer Pütz, aus Opladen gekommener Linksaußen. Denn neben den Langzeitausfällen Michel Mantsch und Markus Neukirchen und dem wegen Schulterbeschwerden "für die wichtigen Spiele" (Rogawska) geschonten Hendrik Schiffmann hatten sich Antoine Baup und Torhüter Felix Krüger kurzfristig krank gemeldet.

Und ihren Trainer in eine gewisse Ratlosigkeit gestürzt: "Ich weiß nicht, was wir noch machen sollen. Wenn die Verletzungen im Training passieren würden, könnte man ja entsprechend reagieren. Aber so?" So bleibt ihm nur die Hoffnung auf bessere Zeiten. Die werden angesichts des hammerharten Programms, das in den kommenden Wochen mit den Partien in Neuss (Tabellenerster), gegen Longerich (3.) und in Leichlingen (5.) auf seine Schützlinge wartet, wohl noch nicht so bald anbrechen. "Da müssen wir durch - was aber nicht heißt, dass wir diese Spiele von vorneherein abschenken würden", stellt Kai Faltin klar.

Davon war gegen Eintracht Hagen auch nichts zu spüren, im Gegenteil. Mit ein bisschen mehr (Wurf-)Glück hätten die Gastgeber die Niederlage vor 380 Zuschauern durchaus knapper gestalten können. "Korschenbroich ist am Ende konditionell ein bisschen eingebrochen, was angesichts der Personallage aber verständlich war", sah Hagens Trainer Lars Hepp als spielentscheidend an, "wir hatten da mehr zuzusetzen." Trotzdem dauerte es lange, bis der Tabellenzweite seiner Favoritenrolle gerecht wurde - wie ein Team, das bedingungslos Jagd macht auf Spitzenreiter Neusser HV, wirkten die Hagener jedoch zu keiner Zeit.

"Die erste Halbzeit entsprach nicht dem, was wir uns vorgenommen hatten", gab Hepp zu. Da taten sich seine routinierten Angreifer überaus schwer gegen eine mit dem Mut der Verzweiflung kämpfende Korschenbroicher Deckung. "Einstellung und Teamgeist waren heute tadellos", freute sich Rogawska über Eigenschaften, die seine Schützlinge nicht immer ausgezeichnet hatten in dieser Saison. In die - und das war die zweite positive Erkenntnis aus den sechzig Minuten - passten sich die Neuzugänge nahtlos ein: Der aus Düsseldorf gekommene Steffen Brinkhues deutete im Rückraum auf Halblinks und in der Mitte großes Potenzial an, Peer Pütz gelangen von der "falschen" Außenposition auf der rechten Seite sogar zwei Treffer (plus ein Siebenmeter) gegen Tobias Mahncke.

Dennoch wurde der Hagener Torhüter nach der Pause zum Matchwinner für die Gäste: Mit sechs Paraden innerhalb von nicht einmal fünf Minuten brachte er das Spiel zum Kippen. Von 13:12 zog die Eintracht auf 16:12 (36.) davon - und um ihnen solch einen Vorteil noch einmal abzujagen, fehlten dem TVK am Samstagabend einfach die (personellen) Mittel. Trotzdem war Ronny Rogawska alles andere als unzufrieden: "Wir haben uns gut verkauft, das ist zu Hause immer wichtig. Mehr ist für uns momentan einfach nicht drin."

Quelle: NGZ