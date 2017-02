Lokalsport: DJK steht das Wasser bis zum Hals

Ausgerechnet vor dem Lokalduell am Samstag bei der TG Neuss muss Holzbüttgens Spitzenspieler Yang Li in seine chinesische Heimat reisen. Das verschlechtert die Aussichten der Gäste im Abstiegskampf der Tischtennis-Oberliga. Von Jens Rustemeier

Die Lage bei der DJK Holzbüttgen vor dem Lokalderby der Tischtennis-Oberliga in Neuss ist angespannt. Durch die unerwartete 6:9-Niederlage der TG beim Abstiegs-Rivalen TuS 08 Rheinberg sieht es in Sachen Klassenerhalt düster für die Kaarster aus. Eigentlich helfen jetzt nur noch rasch ein paar Siege, um sich aus der Situation zu befreien.

FOTO: tinter

FOTO: tinter

Da kommt es natürlich besonders ungelegen, dass ausgerechnet zum Lokalduell (Samstag, 17 Uhr, Sporthalle der Maximilian-Kolbe-Schule, Bergheimer Straße) Spitzenspieler Yang Li nicht mitwirken kann. Er reist aus familiären Gründen nach China. "Für uns ist es wieder einmal ein Schlag in den Nacken. Es läuft im Moment wirklich nicht gut. Unser Ziel sollte es dennoch sein, alles zu geben und zu versuchen, der TG Paroli zu bieten", gibt sich DJK-Kapitän Joachim Beumers kämpferisch und fügt an: "Wenn wir mit der gleichen Einstellung an den Tisch gehen wie gegen Düsseldorf, ist unter Umständen eine Überraschung drin." Tatsächlich agieren die Neusser derzeit wie eine "Wundertüte". Der starken Leistung mit dem Sieg gegen den Titelanwärter Champions Düsseldorf folgte die enttäuschende Darbietung gegen Rheinberg. Das spiegelt sich auch in der Tabelle wider. Da stehen die Quirinusstädter mit ausgeglichenem Punktekonto (11:11) im Niemandsland und im Grunde geht es für sie nur noch um die "goldene Ananas". Davon will TG-Kapitän Bernd Forelle vor dem Lokalduell aber nichts wissen und bringt die Ansprüche seines Teams auf den Punkt: "Wir wollen mit einem Sieg komplett aus dem Abstiegsrennen raus sein und dabei unsere Heimstärke nutzen." Ob er selbst im Derby auflaufen wird, ließ er noch offen. Die Entscheidung falle wohl zwischen ihm und Dejan Hoheisel. Der Youngster hatte im Hinspiel für Furore gesorgt, als er den Holzbüttgener Routinier Stefan Vollmert bezwang. Davor sollen aller Voraussicht nach Michael Servaty, Sebastian Schwarz, Yannic Lennertz, Jonas Lenzen und Alexander Daun zum Einsatz kommen.

Die DJK plant mit Jan Medina, Nicolas Kasper, Joachim Beumers, Vincent Arsand und Stefan Vollmert. Fraglich ist noch, wer für Yang Li ins Team rückt. Erster Anwärter ist Alexander Diekmann. Die Nummer eins der Verbandsligamannschaft war schon in der Vorwoche gegen Düsseldorf dabei und hat zusammen mit Vincent Arsand erfolgreich im Doppel gespielt.

Quelle: NGZ