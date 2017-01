Lokalsport: DJK trifft auf ehemalige Europameisterinnen

Am Sonntag steigt in der Sporthalle am Bruchweg das Spitzenspiel der Tischtennis-Regionalliga zwischen Holzbüttgen und Blau-Weiß Annen. Von Jens Rustemeier

Der Kurs ist gesetzt und er zielt Richtung Meisterschaft. Die Regionalliga-Damen der DJK Holzbüttgen haben derzeit einen Lauf, egal wo sie auftreten: In der Meisterschaft startete das Team vor zwei Wochen mit einem furiosen 8:0-Auswärtssieg in die Rückrunde. Am spielfreien Wochenende sorgten dann Miriam Jongen und Jana Vollmert bei den Westdeutschen Einzelmeisterschaften in Oberhausen für Schlagzeilen. Zusammen sicherte sich das Duo den Vizetitel im Doppel. Im Einzel holte Miriam Jongen zudem noch die Bronzemedaille im Einzel.

Am Sonntag (14 Uhr, Sporthalle am Bruchweg) wartet jetzt aber ein echter Prüfstein auf die selbstbewussten Kaarsterinnen: Die DJK BW Annen kommt zum Gipfeltreffen. Das Team aus dem Südosten des Ruhrgebietes steht auf Platz zwei in unmittelbarer Lauerstellung. DJK-Kapitänin Lisa Scherring erwartet wie in der Vorrunde ein spannendes Spiel: "Das Hinspiel war sehr eng. Ich hoffe, dass es wieder knapp für uns ausgeht." In Annen hatten sich die Kaarsterinnen knapp mit 8:6 durchgesetzt.

Die Zuschauer können sich am Sonntag auf ein absolutes Highlight freuen. Miriam Jongen hat nach dem Gewinn der Silber- und Bronzemedaille bei den Westdeutschen Meisterschaften ihren ersten Auftritt am Bruchweg und trifft direkt auf die stärkste Spielerin der Liga. Die Russin Oxana Fadeeva hat es als Nummer eins von Annen geschafft, in allen 25 Hinrundenspielen ungeschlagen zu bleiben und aktuell (Rückrundenbilanz 6:0) sieht es nicht nach einem Ende der Erfolgsserie der früheren russischen Europameisterin aus.

Gegen Miriam Jongen setzte sie sich im Hinspiel in vier Sätzen durch. Außer Jongen und Scherring werden am Sonntag Jana Vollmert und Katja Brauner für die Kaarster auflaufen. Brauner war im Hinspiel in Annen nicht dabei, für sie spielte Oxana Gorbenko. Bei den Gästen hat sich im Vergleich zur Hinserie nur die Reihenfolge an den Positionen drei und vier geändert. Da haben die beiden Jugendspielerinnen Lisa Straube (vorher an vier, jetzt an drei) und Zeynep Hermi die Plätze getauscht.

An Position zwei spielt weiter die routinierte Armenierin Narine Antonyan, die in den 1980er Jahren vier Europameistertitel mit der russischen Mannschaft gewann.

Quelle: NGZ