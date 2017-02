Lokalsport: Dormagen gewinnt Derby gegen NHV mühelos

Die A-Jugend des TSV besiegt den Konkurrenten aus Neuss mit 34:19 und bleibt an Spitzenreiter Minden dran. Von Sophie Rhine

Zwar nicht ganz so eindrucksvoll wie im Hinspiel, aber immer noch mehr als deutlich holten sich die Dormagener in der A-Jugend Bundesliga den Derbysieg gegen den Neusser HV. Nach dem Pausenstand von 20:10 konnte die Mannschaft von Ulli Kriebel ihren Vorsprung im zweiten Durchgang auf 34:19 ausbauen und bleibt in der Tabelle auf Platz zwei, einen Zähler hinter Spitzenreiter Minden.

"Das war ein schönes Ausrufezeichen in unserer Situation", bewertete Kriebel den Sieg. "Es war ein tolles Spiel und ich bin optimistisch, dass wir aus dem Tief, in dem wir zu Jahresanfang waren, wieder rauskommen." Die Anfangsphase war auf beiden Seiten von Unaufmerksamkeiten in der Offensive geprägt. So gingen die Gastgeber zwar mit dem ersten Angriff durch Daniel Andrejew in Führung, doch danach schlichen sich immer wieder Fehler ein, so dass die Neusser bis zur zehnten Minute sogar bis auf ein Tor dranbleiben konnten. Auch die beiden ersten Siebenmeter gingen nicht rein, Dormagens Spielmacher Eloy Morante Maldonado scheiterte am Neusser Keeper, Sebastian Rinus vergab auf der Gegenseite.

Doch sobald die Dormagener in die Partie gefunden hatten, wurde die Überlegenheit der Gastgeber immer deutlicher. Angeführt von Maldonado und Lukas Stutzke, der zehn Treffer erzielte, zogen die Hausherren vor 168 Zuschauern Tor um Tor davon. So war die Begegnung wie erwartet schon zur Halbzeit beim Stand von 20:10 zu Gunsten der Dormagener entschieden. "Spielerisch haben die Jungs im ersten Durchgang vorne sehr überzeugt", sagte Kriebel zufrieden. "Aber die Basis für den Erfolg war definitiv die starke Abwehrleistung und die tollen Paraden von Janis Boieck, der ist nach seiner Grippe wieder voll da."

Die Defensive des TSV war auch im zweiten Durchgang von Beginn an aufmerksam und ließ die Gäste nur selten zu Abschlüssen kommen. Immer wieder zwangen sie die Neusser ins Zeitspiel, die daraus resultierenden Würfe waren für den Schlussmann oft kein Problem. Die Neusser versuchten, die beiden Leistungsträger Stutzke und Maldonado durch Manndeckung aus dem Spiel zu nehmen, was aber nur teilweise gelang. Selbst in zweifacher Unterzahl hielten die Gastgeber den Vorsprung konstant, um ihn anschließend weiter auszubauen. Bis zur 58. Minute konnten die Dormagener die Tore der Neusser immer verdoppeln (34:17), die letzten beiden Treffer der Begegnung erzielten jedoch die Gäste zum Endstand von 34:19.

Obwohl der TSV sich hüpfend als Derbysieger feierte, war NHV-Coach Mark Dragunski zufrieden mit der Leistung seiner Jungs: "Dormagen ist nicht unser Maßstab, Stutzke und Boieck waren überragend. Wir haben kein Duell auf Augenhöhe erwartet, aber wir haben uns besonders hinten raus gut verkauft. Man hat die Entwicklung der Mannschaft gesehen, für uns ist es ein Erfolg, um Platz sechs mitzuspielen." Die Dormagener spielen um Platz eins, haben nun aber erst zwei Wochen Pause und dann vier Auswärtsspiele. "Wir werden uns in den zwei Wochen akribisch auf Lemgo vorbereiten", so Kriebel. "Heute haben die Jungs ein tolles Spiel gezeigt, die Pause ist verdient."

Quelle: NGZ