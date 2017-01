Lokalsport: Ein Klassiker macht auf modern

Fußballer gehen mit 29. Endrundenturnier der Kreishallenmeisterschaft zurück nach Gustorf. Von Dirk Sitterle

"Back to the Roots", zurück zum Ursprung. 2010 war der Fußballkreis 5 Grevenbroich/Neuss mit der Endrunde seiner Titelkämpfe in der Halle von Gustorf in Grevenbroich nach Dormagen gezogen. Nach sieben Jahren am Höhenberg ist das Turnier zurück am Torfstecherweg, wo morgen ab 11.30 Uhr im Gedenken an den 1998 verstorbenen Kreisvorsitzenden Heribert Cahsor acht Vereine zum 29. Mal um die Hallen-Krone spielen.

Der Umzug war irgendwie überfällig. Im mehr als 2000 Zuschauer fassenden TSV-Sportcenter in Dormagen wollte "der Funke einfach nicht so richtig überspringen", sagt Kreisfußballvorsitzender Dirk Gärtner. Zudem setzt Hauptsponsor VR Bank Dormagen nach sieben Jahren andere Schwerpunkte. Nun stellt das Gas- und Wasserwerk Grevenbroich (GWG) die nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung. Was also lag näher, als die Rückkehr an die Erft, Austragungsort der Endrunde bis 2010. Damit verbunden sind einige Neuerungen: So bieten die Basketballer der NEW' Elephants, die heute Abend (19.30 Uhr) in Gustorf zum Regionalliga-Hit gegen Münster antreten, unter dem Motto "Baskets meet Goals" zwischen 15.30 und 16 Uhr ein Showprogramm an. Gärtner erklärt: "Wir sind im Rhein-Kreis Neuss - und da gehören die anderen Sportarten nun mal dazu. Außerdem wollen wir das ganze Event ein bisschen flippiger machen."

Auch Preisgelder gibt es wieder: Der Hallenkreismeister erhält 500 Euro, der Zweitplatzierte 400 und der letzte Platz auf dem Siegerpodest ist noch mit 300 Euro dotiert. Danach geht es in 50-Euro-Schritten bis zu den Plätzen sieben und acht, die den Vereinen jeweils noch 100 Euro bringen. Mit Sachpreisen wird die individuelle Qualität bedacht. So stattet Sport Pasch aus Kaarst, zusätzlich für die Spielbälle zuständig, den besten Kicker aus, den Torschützenkönig nimmt Sport Röhrich aus Dormagen unter seine Fittiche und um den besten Torhüter des Turniers kümmert sich Sport 2000 Demuth aus Grevenbroich.

Den Pokal für Rang eins stiftet der Deutsche Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein Dekra. Ganz besonders am Herzen liegt Gärtner, für den es die erste Endrunde als Kreisvorsitzender ist, der vom Fußballportal FuPa betreute Fairplay-Preis. "Das ist ja mein Thema." Stark gemacht hat er sich zudem für die erstmalige Ausweisung eines VIP-Bereichs. Ab 12 Uhr steht der den Vertretern von Wirtschaft, Politik und Sport sowie den Sponsoren zur Verfügung. Gärtner meldet die Zusagen von Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Kreisdirektor Dirk Brügge, "dazu haben sich die Bürgermeister von Neuss, Dormagen, Grevenbroich, Kaarst und Rommerskirchen angesagt."

Als Ausrichter fungiert der TuS Grevenbroich, der mit rund 25 ehrenamtlich tätigen Helfern im Einsatz ist und von einem Sicherheitsdienst unterstützt wird. Die Turnierleitung übernimmt Reinhold Dohmen, Vorsitzender des Kreisfußballausschusses, die Spielleitung liegt in den bewährten Händen von Heinz Hübinger. Am Mikrofon durchs Turnier führt Gerd Kalitzky. Die musikalische Untermalung obliegt der Agentur "Event & More" aus der Schlossstadt. "Alles soll moderner sein", sagt Gärtner. "Das haben wir uns von den Hand- und Basketballern abgeguckt."

Quelle: NGZ