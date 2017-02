Lokalsport: Eine ganz schön rutschige Angelegenheit

Schnee, Matsch und Strohballen sorgen für eine höchst anspruchsvolle Strecke beim 24. Energie-Cross in Neukirchen. Von Sophie Rhine

Der 24. Energie-Cross in Neukirchen stellte die Läufer vor eine echte Herausforderung: Der Schnee wurde im Tagesverlauf zu Schlamm und machte die ohnehin schon anspruchsvolle Strecke tief und rutschig. Dennoch wurde die 400er-Marke geknackt, rund 390 Einzelstarter und acht Staffeln stellten sich den matschigen Kreis-Cross-Meisterschaften.

"Wieder einmal hatten wir richtiges Crosswetter", sagte Neukirchens Pressewart Willy Helfenstein schmunzelnd. "Die Strecke wurde immer tiefer, ohne Spikes wurde es sehr schwierig, deswegen haben wir die Steigungen entschärft." Mit Stroh wurde der matschige Untergrund trockengelegt - der ein oder andere Läufer legte sich dennoch lang. Andere hatten mit den Bedingungen weniger Probleme. Etwa Vorjahressieger Maximilian Thorwirth vom SFD 75 Düsseldorf, der auch diesmal wieder den Hauptlauf für sich entscheiden konnte. "Klar waren die Kurven rutschig, aber es ist halt eine richtig schöne Cross-Strecke", beschrieb der Sieger die Runde. Nur 16:47 Minuten brauchte er für die 5100 Meter, am längsten konnte Owen Day vom LAV Bayer Uerdingen/Dormagen dranbleiben. "Die ersten beiden Runden hab ich geguckt, was die anderen machen", meinte Thorwirth zum Rennverlauf. "Am Anfang der dritten Runde konnte ich mit einem kurzen Antritt eine Lücke reißen und kontrolliert zu Ende laufen." Auch die schnellste Frau hatte mit dem Untergrund kaum Probleme: "Letztes Jahr war es viel schlimmer, jetzt erkennt man sogar die Farbe der Schuhe noch", sagte die Kölnerin Linda Wrede lachend. "Es war eine gute Vorbereitung für die Deutschen Meisterschaften, ich bin zufrieden." Auch die Veranstalter bekamen ein Lob: "Die Atmosphäre ist immer sehr schön, da bleibt man gerne länger und probiert den Kuchen." Da stimmte Maximilian Thorwirth zu: "Es ist schade, dass die Crossläufe immer kleiner werden, aber hier gibt es mit Abstand die beste Bratwurst." Die schnellste Frau aus dem Kreis war Claudia Schmitz (W45) aus Rosellen, Vereinskameradin Ute Jenke gewann die W50. Die gehörlose Svenja Kramer (DJK Rheinkraft) stellte sich trotz Problemen mit dem rutschigen Untergrund der Strecke und gewann ihre Altersklasse.

Auch die kleinsten Läufer hatten Spaß. Zunächst wurden fleißig Schneemänner gebaut, dann ging es auf die Strecke. Den ersten Lauf gewann Niclas Gritz (M7, DJK Novesia Neuss), während sein Vereinskamerad Leonard Schmidt - mit gerade mal drei Jahren der jüngste Starter - das Feld abschloss. Schwester Wanda Schmidt holte sich den Kreismeistertitel in der W8. Bei den weiblichen Bambini gab es den ersten Sieg für die Gastgeber: Laetizia Majer lief schneller als die Jungs und holte sich in 2:18 Minuten den ersten Platz. Erfreulich war auch, dass bis in den Jugendbereich viele Vereine aus dem Kreis mit Mannschaften vertreten waren. So dominierte Kapellen bei den jüngeren Läufern, aber auch Neukirchen, Korschenbroich, Dormagen und die Novesia waren oft auf dem Podest zu finden, Kleinenbroich hatte mit Jochen Kox, Michael Kamper und Thortsen Fischermann sogar eine Seniorenmannschaft dabei. Im Jugendlauf über 2500 Meter lagen die SSF Bonn vorne, im Kreis Neuss-Düsseldorf war Pauline Schädlich von der Novesia (W14) die Schnellste, noch vor Louisa Fischermann (DJK Kleinenbroich) und Aileen Rohmahn (DJK Rheinkraft, beide U18).

Quelle: NGZ