Lokalsport: Eine Wildcard für die NGZ-Sportlerwahl

Die zwölf "NGZ-Sportler des Monats" stehen jetzt fest und sind automatisch als Kandidaten bei der "NGZ-Sportlerwahl des Jahres 2016" dabei. Für die drei noch offenen Plätze können Sie bis zum 15. Februar Ihre Vorschläge einreichen. Von Volker Koch

Der Routinier macht das Dutzend voll. Tischtennis-Spieler Karlheinz "Kalle" Walbaum, von den NGZ-Lesern für seinen Titelgewinn bei den Westdeutschen Seniorenmeisterschaften zum "Sportler des Monats Dezember" gewählt, komplettiert die Kandidatenliste für die 39. NGZ-Sportlerwahl des Jahres, deren Abstimmung vom 11. bis 15. März im Kalender steht.

Drei "Wildcards" sind noch zu vergeben. Sie gehen an Sportlerinnen und Sportler, die trotz ihrer herausragenden Erfolge im vergangenen Jahr nicht zu "Sportlern des Monats" gewählt wurden - weil andere noch besser waren oder einfach mehr Stimmen auf sich vereinigen konnten. Wer diese "Wildcards" bekommt, entscheidet die NGZ-Sportredaktion - und möchte dabei auf die Hilfe Ihrer Leserinnen und Leser zurückgreifen: Bis 15. Februar können Sie Ihre Vorschläge per Mail an sportlerwahl@ngz-online.de senden. Bitte geben Sie Name, Verein und Sportart Ihres Kandidaten und natürlich den Grund an, warum sie oder er in die Vorschlagsliste aufgenommen werden soll.

Und vergessen Sie nicht Ihren Namen und Ihre Anschrift: Unter allen Einsendern verlosen wir fünf mal zwei Einladungen für die Abschlussveranstaltung am 21. März in der Internationalen Schule Neuss. Mit etwas Glück treffen Sie dort vielleicht Ihren "Lieblingssportler" wieder.

