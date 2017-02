Lokalsport: Elephants zollen Schwelm allerhöchsten Respekt

Grevenbroich unterliegt dem Absteiger aus der Pro B im Topspiel der Basketball-Regionalliga West zu hoch mit 74:89. Von Dirk Sitterle

Nein, für ganz oben reicht es für die NEW' Elephants in dieser Saison nicht. In den bisherigen Duellen mit den Spitzenteams der Basketball-Regionalliga gelang den Grevenbroichern bislang erst ein Sieg (83:74 daheim über Tabellenführer BG Hagen), gegen Münster (84:103 A, 71:82 H) gingen ebenso beide Partien verloren wie seit Samstag auch gegen die EN Baskets Schwelm: Nach der 74:83-Hinspielniederlage unterlagen die Elephants auch beim ehemaligen Erstligisten mit 74:89 (Halbzeit 39:48).

Ein Spielausgang, den NEW'-Trainer Hartmut Oehmen zwar für etwas zu deutlich hielt, "doch die Niederlage geht unterm Strich schon in Ordnung. Schwelm hat uns gezeigt, wer wirklich in die Pro B will." Dabei starteten die Gäste auch ohne ihren gesundheitlich angeschlagenen US-Profi Mitch Penner gut ins Topspiel, mit den Punkten von Lukas Kazlauskas zur 8:2-Führung (4.) zwangen sie Falk Möller, der auch in der nächsten Saison auf der Trainerbank der Baskets sitzen wird, zu einer frühen Auszeit. Danach lief es für die Hausherren, die sich bis zur 15. Minute (42:25) einen komfortablen Vorsprung erspielten. Allerdings halfen die Elephants dabei kräftig mit: Bis zum Seitenwechsel verwandelten sich nur einen ihrer sechs Freiwürfe und auch aus der Distanz ging wieder einmal gar nicht. Die Baskets kamen dagegen von jenseits der Drei-Punkte-Linie auf eine Quote von starken 54 Prozent.

Die Jungs von der Erft verzagten jedoch nicht. Noch in der ersten Hälfte saugten sie sich bis auf neun Punkte heran, noch besser lief es im dritten Viertel: Weil Center Lennard Jördell einen rabenschwarzen Tag erwischt hatte (zehn Rebounds, aber null Punkte, 0/6 Treffer aus dem Feld, 0/6 Freiwürfe), machte Oehmen seine Formation auf dem Feld klein: Farid Sadek (14 Punkte) und Femi Oladipo (19), denen der Coach starke Auftritte bescheinigte, sorgten im Verbund mit Simon Bennett (8), Bastian Becker (4) und Marko Boksic (11) dafür, dass die Elephants den Gastgebern wieder auf die Pelle rückten. Bennett nutzte in der 28. Minute zwei Freiwürfe zum 57:58. Ihn und seine Mitstreiter adelte Oehmen nach der Partie mit der Feststellung: "Das sind Typen, mit denen du einen Krieg gewinnen kannst. Leider sterben diese Spieler allmählich aus."

Schwelm fing sich im vierten Viertel wieder, konnte sich dabei sowohl auf seine Guards Andrius Mikutis (13 Punkte/10 Rebounds) und Mathias Perl (11 Punkte/6 Assists) als auch auf seine drei Center Kristofer Speier (13 Punkte/8 Rebounds, 2/2 Dreier), Sebastian Schröter (14 Punkte, 6/9 Würfe aus dem Feld) und Lukas Erdhütter (13 Punkte, 1/1 Dreier) verlassen. In US-Boy Douglas Boyce (10) punktete auch noch ein sechster Akteur zweistellig. Zu viel für die Elephants, die zu Beginn des Schlussviertels einen 0:6-Lauf auf 57:68 (32.) zuließen. Die Vorentscheidung. Oehmen nahm die Niederlage, die wohl das Ende aller Titelhoffnungen bedeutet, relativ gelassen. "Man muss einfach anerkennen, dass Schwelm schon in die Pro B gehört. Das ist eine Region, die nach Basketball schreit." Auch Ausstattung und Umfeld seien in der Liga einmalig: "Die Halle ist, sieht man mal von der Parkplatzsituation ab, die ist wirklich eine Unverschämtheit, klasse. Genau wie der Etat, der bei 200.000 Euro liegen soll. Ich glaube, die geben in der Saison mehr für die Security aus, als wir für unseren Ami, ohne Flachs."

Um im Duell mit so einem Topklub bestehen zu können, hätte für die Elephants schon alles passen müssen. Tat es aber nicht: Die Gäste kamen an der Freiwurflinie nur auf eine Quote von 37,5 Prozent (6/16 Versuche) und auch aus der Distanz ging mit 22,2 Prozent (6/27) zu wenig. "Und dann kannst du so ein Spiel eben nicht gewinnen", schloss Oehmen, den das Ergebnis keineswegs aus dem Gleichgewicht brachte: "Das ist jetzt keine Niederlage, die du noch zwei Tage mit dir herumschleppst. Im Grunde genommen hatten wir keine Chance."

