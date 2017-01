Lokalsport: Für die City-Runner wird es ab heute ernst

Die neunte Auflage der City-Runner hat begonnen - und ist die letzte in dieser Art. Aus über 60 Bewerbern wurden jeweils zehn Frauen und Männer ausgesucht, die nun zweieinhalb Monate unter professioneller Anleitung auf den City-Lauf am 2. April hintrainieren. Von Sophie Rhine

Die ersten Termine haben die 20 schon hinter sich: Im Vorfeld wurde in Zusammenarbeit mit der medicoreha die Sporttauglichkeit getestet, IOS hat mit jedem einzelnen eine Laufbandanalyse durchgeführt. Beim ersten Gruppentraining werden dann auch die passenden Einlagen verteilt. Am vergangenen Freitag trafen dann bei der Auftaktveranstaltung alle City-Runner erstmals aufeinander.

Heinz Mölder, Vorstandsmitglied der Sparkasse Neuss und einer der Initiatoren der Aktion, stellte in einer kurzen Präsentation nochmals alle Termine und Aspekte der nächsten elf Wochen vor. Außer dem wöchentlichen Gruppentraining auf der Sportanlage am Kaarster See steht den 20 City-Runnern auch gleich zweimal eine Leistungsdiagnostik zur optimalen und individuellen Anpassung der Trainingspläne bevor - die erste direkt am kommenden Samstag. Zusätzlich gibt es noch einen Vortrag zum Thema Ernährung. Mölder verteilte jedem City-Runner einen kleinen Hosentaschen-Schweinehund: "Der wird in den nächsten Wochen oft meckern, wenn ihr bei Regen oder nach der Arbeit noch eine Trainingseinheit vor euch habt", warnte er schmunzelnd, nannte aber auch gleich das andere Risiko: "Laufen kann schnell süchtig machen. Die Fotos vom Fotografen sind nicht für die Zeitung - die sind für eure Liebsten, weil die euch bis zum Korschenbroicher City-Lauf kaum noch zu Gesicht bekommen werden", scherzte er.

Anschließend stellte sich auch das Trainerteam vor: Wie schon in den vergangenen Jahren nehmen sich Jochen Adomeit als Coach und Werner Hymmen als Unterstützer und Koordinator der Termine den Laufbegeisterten an. Rüdiger Hübbers-Lüking ist für die Leistungsdiagnostik verantwortlich. Dann wurde nicht mehr lange geredet, sondern die Sportschuhe geschnürt und die erste kleine Trainingseinheit stand an. Nach kurzem gemeinsamen Aufwärmen drehten die City-Runner zwanzig Minuten lang ihre Runden im kleinen Park am Sportamt und Jochen Adomeit machte sich ein erstes Bild von seinen neuen Schützlingen. Mal lief er vor, dann korrigierte er den Laufstil einiger Teilnehmer oder warnte vor den Matschpfützen.

Schon während des lockeren Laufens erzählten sich die Teilnehmer, wie sie überhaupt zu der Aktion gekommen waren und was sie für Erfahrungen im Laufen haben. Die Gespräche wurden natürlich beim anschließenden Essen beim Chinesen um die Ecke vertieft. "Mein Mann hat mich angemeldet, ich wusste davon gar nichts", berichtete Silke Fuhs. "Aber ich habe mich total gefreut und gehe seitdem auch regelmäßig laufen, jetzt habe ich ja ein Ziel und eine Motivation." Sabine Dolf hatte sich selber dafür entschieden: "Meine Tochter durfte im Vorjahr mitmachen und war begeistert. Als ich gelesen habe, dass dieses Jahr das letzte Mal ist, habe ich mich sofort angemeldet. Nächstes Jahr gehen wir dann gemeinsam an den Start." Marion Alfano hat schon einiges an Lauferfahrung, mit Freundinnen war sie schon bei einigen Läufen am Start, egal ob über die Zehn-Kilometer Distanz oder auch nur zum Spaß beim Muddy Angel Run in Köln. "Ich gehe gerne laufen, aber bin da noch nie so professionell rangegangen", erzählt sie. "Ich bin sehr gespannt auf die Trainingspläne und wie das alles abläuft."

Aber egal ob mit viel oder wenig Erfahrung - alle City-Runner sind gespannt auf die kommenden Wochen und freuen sich auf die gemeinsamen Trainingszeiten, obwohl sie noch nicht wissen, was genau Jochen Adomeit und Werner Hymmen sich für sie einfallen lassen. "Das wird bestimmt wieder eine schöne Zeit", blickt Adomeit voll freudiger Erwartung voraus. "Es wollen sich alle verbessern und wenn man motiviert ist, schafft man das mit dem Training sicherlich. Da kann sich jeder auspowern."

Das werden die 20 Läufer bald merken, denn heute Abend steht das erste Gruppentraining in Kaarst an, am Samstag folgt schon der Laktattest.

