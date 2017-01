Sportgeschichten (92): Galopp-Erfolge in der Kulturhauptstadt

Mons im wallonischen Teil Belgiens war 2015 europäische Kulturhauptstadt. Den Neusser Galoppertrainer Axel Kleinkorres zieht es jedoch hauptsächlich wegen der Sandbahn dorthin, auf der die Rennpreise deutlich höher sind als in der Heimat. Von Klaus Göntzsche

Neuss Fragt man den Neusser Galoppertrainer Axel Kleinkorres nach seinen Lieblingsrennbahnen, dann kommt neben München-Riem und Berlin-Hoppegarten sehr schnell das Hipoodrome de Wallonie im belgischen Mons-Ghlin zur Sprache. Schelmisch kommt als Begründung: "Wegen der Kultur". Mons war Kulturhauptstadt Europas im Jahre 2015. Ob Kleinkorres damals ein Kultur-Angebot nutzte, darf bezweifelt werden. Aber er wird einer der wenigen dieser Szene sein, der überhaupt davon wusste. Schließlich sind Pferde nach dem Tierzuchtgesetz auch erhaltenswertes Kulturgut und Pferderennen sind die von den Rennvereinen (auch in Neuss) im staatlichen Auftrag durchgeführten Zuchtprüfungen.

Der wahre Grund für die Zuneigung von Kleinkorres zu der mit Mitteln des Verbandes und vor allem der EU gebauten Bahn sind seine Erfolge dort. Kurz vor dem Jahresende 2016 fuhr er mit vier Pferden die rund 250 km von Neuss gen Wallonien nahe der Grenze zu Frankreich. Alle vier Rösser aus Neuss gewannen einen Geldpreis, insgesamt 9000 Euro wurden als Rennpreise auf den Konten der Besitzer verbucht. Der einzige, mit 5.000 Euro belohnte Sieg gelang der bereits sechsjährigen Stute Saturday aus dem Besitz von Ulrich Zerrath in Recklinghausen im Prix Tiger Rock über 2300 Meter. Im Sattel saß die talentierte Nachwuchsreiterin Esther-Ruth Weißmeier (19) aus Sonsbeck. Sie sprang für den noch auf der Rückfahrt von den Rennen in Deauville befindlichen Jozef Bojko ein, der zum letzten Rennen im Sattel des Siegers Battle of Wits aus dem Weißmeier-Stall saß. Hinter Saturday kam mit Hokulaya ein weiteres Kleinkorres-Pferd auf den dritten Rang. Weitere Platzgelder sammelten Cloud auf Platz zwei und Macchiavelli als Dritter.

Sieben Rennen sind in Mons gestartet worden, fünf wurden von Pferden aus Deutschland gewonnen. Die Rennpreise sind im Vergleich zu Deutschland deutlich höher, die Sandbahn präsentiert sich beständig in bester Qualität. Der Galopprennsport in Belgien befindet sich nach großen Zeiten in den 70-er Jahren vor allem auf dem Hippodrome Wellington von Oostende und in Sterrebeek in Flämisch-Brabant seit Jahren auf Talfahrt. Mons-Ghlin ist der letztlich mit den Mitteln der EU und der Verbände möglich gewordene Lichtblick. 20 Renntage fanden 2016 dort statt. Bereits gestern Abend ging es dort weiter. In sechs Rennen mit 80 Startern liefen 19 Pferde aus Deutschland, diesmal aber kein Vierbeiner aus Neuss.

Quelle: NGZ