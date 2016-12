Lokalsport: Galoppierende Wundertüte aus England

Am letzten Renntag 2016 auf der Bahn am Hessentor sind viele Gewinnerinnen des Preises der Perlenkette am Start. Von Klaus Göntzsche

Der besondere Reiz der Galopp-Veranstaltungen auf den Winterbahnen von Dortmund und Neuss liegt weniger in der sportlichen Qualität der Rennen, sondern oft in den Kämpfen um die begehrten Championate, man könnte auch von den Deutschen Meisterschaft sprechen. In der Vergangenheit haben von dieser Spannung auch die Neusser Renntage zum Jahresende profitiert. In jüngerer Zeit, aber auch schon vor über 20 Jahren, als sich die Herren Georg Bocskai und Lutz Mäder nicht scheuten, mit groben Fouls im Rennen um den Titel zu kämpfen.

Wenn heute ab 17.55 Uhr der letzte Neusser Renntag des Jahres beginnt, dann geht es nur noch um einen bislang nicht entschiedenen Titel. In der Meisterschaft der Amateur-Reiterinnen führen Eva Herresthal (33) aus Beckingen im Saarland und Larissa Bieß (25) aus Münchweiler ebenfalls im Saarland vor Lena-Maria Mattes (21), der Physiotherapeutin in der Ausbildung in Baden-Baden, aber aus dem Saarland stammend. Sie hat acht Siege auf dem 2016-er Konto und ihre Chancen auf den Titel tragen die Namen Moonligth Rose und Darell Rivers. Sie laufen beide heute in Neuss. Moonlight Rose schon im zweiten Rennen und die Stute Darell Rivers im Killepitsch-Preis als viertes Rennen. Die Pferde kommen aus dem Betrieb von Marion Rotering aus Iffezheim, ihr Vollblut-Guru und Ehemann Hans-Georg ist am Stall eine Mixtur aus Hausmeister, Manager, Transporteur und vor Ort natürlich auch für die Reitorder verantwortlich. Vor dem Rennen am zweiten Dezember in Neuss lautete die für Lena Mattes auf Moonlight Rose: "Mach', was Du willst."

Sie machte, was sie wollte und gewann überzeugend. Lena Mattes ist derzeit die begabteste Amateur-Reiterin des Landes und mit eben jener Moonlight Rose könnte sie auch heute wieder gewinnen.

Ob das mit Darrell Rivers möglich ist, darf zumindest bezweifelt werden. Diese vierjährige Stute absolviert ihren ersten Start in Deutschland. Zuvor lief sie auf den Bahnen von Nottingham (im Installations-Handicap), Chelmsford, Leicester, Yarmouth, Haydock Park, Lingfield und in Windsor unweit des königlichen Schlosses in der Grafschaft Berkshire. Das Besondere daran: Sie gewann nie und deshalb landete sie für einen sehr geringen Preis in Deutschland. Oft haben solche Billig-Importe hierzulande noch viele Rennen gewonnen, aber sie sind auch galoppierende Wundertüten. Eine kleine Wette könnte sich dennoch lohnen.

Eva Herresthal hat heute vier Ritte und zwei Auftritte beim Finale in Dortmund, während Larissa Bieß sich mit zwei Ritten in Neuss begnügen muss. Es spricht also Vieles für einen erstmaligen Sieg von Eva Herresthal in diesem geschichtsträchtigen Wettbewerb mit vielen großen Namen deutscher Damen-Rennsport-Historie. Neuss ist im Damen-Bereich ein besonderer Ort wegen des Preises der Perlenkette. Mit Hana Mouchova (im Jahre 2000), Lena Mattes (2014), Larissa Bieß (2015) und Eva-Maria Geisler (2016) reiten heute drei Gewinnerin dieses Schmuckstücks. Marion Weber (Neuss) als Siegerin von 2004 und die in Dormagen lebende Olga Laznovska von 2012 sind als Trainerinnen im Einsatz. Ein großer Damentag also heute beim Jahresfinale am Hessentor.

