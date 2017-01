Lokalsport: Gladbachs C-Jugend siegt in Kleinenbroich

Bei der 17. Auflage des C-Jugend-Cups sahen über 300 Zuschauer faire und torreiche Duelle. Von Sophie Rhine

Nachdem es im Vorjahr nur zu Platz zwei reichte, konnten sich die U14 von Borussia Mönchengladbach mit Unterstützung des Maskottchens Jünter und nur einer Niederlage diesmal den Sieg in Kleinenbroich sichern.

Nach der offiziellen Begrüßung wurde um 10 Uhr die erste Partie in der Dreifach-Sporthalle angepfiffen. In zwei Gruppen á vier Mannschaften musste erst jeder gegen jeden ran, bevor es dann um die einzelnen Platzierungen ging. In der ersten Gruppe standen sich die Teams vom 1. FC Köln, aus Paderborn, Dortmund und Mönchengladbach gegenüber, in Gruppe zwei spielten die Gastgeber aus Kleinenbroich gegen Kickers Offenbach, den VfL Bochum und Fortuna Düsseldorf.

Köln eröffnete das Turnier mit einem 6:1-Erfolg gegen Paderborn, in der zweiten Partie standen dann die Teutonen auf dem Feld. Angefeuert von vielen Eltern gaben die Kleinenbroicher alles, mussten sich aber mit 1:11 geschlagen geben. Auch gegen Düsseldorf und Bochum mussten die Teutonen klare Niederlagen einstecken. Nach Ende der Vorrunde hatten die Jungs eine kurze Verschnaufpause, bei Orangen und Bananen konnten sie sich das Bambinispiel zwischen Neersbroich und Kleinenbroich anschauen. Angefeuert vom Fohlen Jünter endete das Duell 2:2, anschließend wurden die Platzierungen ausgespielt.

Im Spiel um Platz sieben unterlagen die Kleinenbroicher mit 1:15 dem SC Paderborn, der seinerseits nur einen Zähler gegen Dortmund holte. "Natürlich können wir mit diesen Top-Mannschaften nicht mithalten", sagte Kleinenbroichs U15-Trainer Oliver Gaudian, "für mich war das Wichtigste, dass die Jungs sich etwas von der Disziplin und Spielintelligenz der anderen Teams abgucken und einfach sehen, was in dem Alter schon möglich ist. Die Niederlagen waren alle deutlich, aber wir können stolz sein, dass wir in jeder Begegnung mindestens ein eigenes Tor erzielt haben." Platz fünf sicherte sich der BVB mit einem 6:2-Sieg gegen Offenbach, Platz drei ging an Titelverteidiger Köln. Im Finale setzte die Borussia sich 4:2 gegen Bochum durch, was Gaudian schon vorhergesagt hatte. Er und Organisator Andreas Picker waren einmal mehr zufrieden mit dem Turnier: "Wir freuen uns immer wieder, dass solche tollen Mannschaften zu uns kommen", so Gaudian. "Nach 16 Turnieren haben wir Erfahrung, trotzdem ist man immer wieder nervös, ob auch alles klappt." "Es war ein tolles Turnier mit fairen und richtig guten Duellen", ergänzt Picker. "Ein großer Dank an die Sponsoren und die ganzen ehrenamtlichen Helfer. Ab nächster Woche geht der C-Jugend-Cup 2018 in Planung."

Quelle: NGZ