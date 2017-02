Lokalsport: Gorbenko muss gleich zwei Mal 'ran

Weil Jana Vollmert in Klausuren steckt, fehlt sie Regionalliga-Spitzenreiter DJK Holzbüttgen. Deshalb muss Oxana Gorbenko beim Gastspiel in Langstadt aushelfen, die bereits heute Abend mit der Zweitvertretung gefordert ist. Von Jens Rustemeier

Die Regionalliga-Damen der DJK Holzbüttgen haben am Sonntag ihre Vormachtstellung in der Tischtennis-Regionalliga West unter Beweis gestellt. Durch den 8:4-Erfolg gegen den Verfolger DJK Blau-Weiss Annen haben die Kaarsterinnen jetzt vier Zähler Vorsprung auf den neuen Tabellenzweiten, den SC Niestetal aus Hessen. So langsam können sich die Holzbüttgenerinnen deshalb schon einmal mit der Frage beschäftigen, ob sie in der nächsten Saison Fahrten nach Flensburg, Göttingen oder Großburgwedel in der Dritten Bundesliga auf sich nehmen wollen.

Bis es aber soweit ist, haben sie noch einige knifflige Aufgaben vor sich. Vor allem, wenn aus dem Spitzentrio eine Spielerin ausfällt, wird es schwer. Genau der Fall tritt bereits am Sonntag ein. Dann reist das DJK-Team ohne ihre Nummer drei, Jana Vollmert, zum TSV Langstadt II (14 Uhr, Markwaldhalle in Babenhausen). Der Aufsteiger aus der Oberliga in Hessen steht derzeit im gesicherten Mittelfeld und DJK-Kapitänin Lisa Scherring warnt daher auch vor der Aufgabe: "Wenn Langstadt mit ihrer Nummer eins spielt, dann wird es ein sehr offenes Match."

Es ist eine indische Jugendspielerin namens Diya Parag Chitale, die für die Holzbüttgenerinnen gänzlich unbekannt ist, aber durch gute Leistungen sowohl in der Regionalliga als auch in der Zweiten Liga aufhorchen ließ. Für Jana Vollmert, die sich an der Uni in Köln in der Klausurenphase befindet, rückt Katja Brauner an Position drei. An Position vier spielt Oxana Gorbenko.

Gorbenko wird zuvor bereits am Freitag in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen. Der Oberliga-Mannschaft der DJK steht ein auswärtiger Doppelspieltag bevor. Am Freitagabend (20 Uhr, Grundschule Steinheim) gastieren die Kaarsterinnen zunächst beim SV Bergheim im Kreis Höxter. "Die sind in voller Besetzung wirklich stark", meint DJK-Kapitänin Chiara Pigerl. Aktuell kämpfen die Bergheimerinnen aber noch gegen den Abstieg, was wohl auch daran liegen könnte, dass ihre Nummer zwei, Janina Thiele, zum Rückrundenauftakt nicht dabei war. Außer Oxana Gorbenko sollen Chiara Pigerl, Gesa Franke und Gabi Franssen zum Einsatz kommen.

Am frühen Sonntagmorgen (10 Uhr, Gottfried-Kricker-Halle, Hochheideweg in Willich) kommt es dann zum Oberliga-Klassiker beim Anrather TK. Im Hinspiel gab es für die Kaarsterinnen eine unerwartet hohe 0:8-Klatsche an eigenen Tischen. Im Verlauf der Serie haben die Anratherinnen ihre Stärke dann aber auch gegen die meisten anderen Teams unter Beweis gestellt. Aktuell stehen sie mit 17:3 Punkten auf dem zweiten Platz mit besten Aufstiegschancen. Daher wird die DJK diesmal von Beginn an die Außenseiterrolle haben. "Wir hoffen, aus beiden Spielen am kommenden Wochenende mindestens zwei Punkte mitzunehmen", gibt Pigerl die Zielrichtung vor. In Anrath ist der Einsatz von Chiara Pigerl, Judith Weber, Gesa Franke und Sandra Förster geplant.

Quelle: NGZ