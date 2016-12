Lokalsport: Höhepunkt zum Jahresendspurt

Nach Weihnachten steht in Neukirchen zum 54. Mal das Heinz-Schlupp-Gedächtnisturnier an. Von Jens Rustemeier

In der kommenden Woche, unmittelbar nach dem 2. Weihnachtsfeiertag, beginnt der Jahres-Endspurt für die Tischtennis-Spieler im Rhein-Kreis. Zum 54. Mal steht in Neukirchen das Heinz-Schlupp-Gedächtnisturnier an.

Heinz Schlupp war in den 1950er Jahren einer der Mitbegründer des Neukirchener Tischtennisvereins. Als Geschäftsführer organisierte er Tischtennis-Großveranstaltungen in dem kleinen Ort. So gab zum Beispiel die ungarische Damen-Nationalmannschaft in Neukirchen ein Gastspiel. Heinz Schlupp starb 1963 überraschend früh im Alter von 26 Jahren. Seitdem veranstaltet die DJK zu seinen Ehren jährlich das Gedächtnisturnier. Zum 50. Jubiläum vor fünf Jahren gab es außerdem ein "GWG Masters" mit Top-Spielern aus Nordrhein-Westfalen. Eigentlich war diese Veranstaltung nur als einmalige Jubiläumsveranstaltung geplant, hat sich mittlerweile aber als feste eigenständige Marke im Turnierkalender der Top-Spieler etabliert.

Am Dienstag nach Weihnachten starten in der Turnhalle der Jakobusschule (An den Hecken 4) um 11 Uhr zunächst die B-Schüler (Stichtag 1. Januar 2004), bevor abends um 18 Uhr die Herren-C-Spieler (1350 bis 1650 Q-TTR Punkte) das Geschehen in der Halle beherrschen. Am Mittwoch geht es um 11 Uhr mit den A-Schülern (1. Januar 2002) und um 18 Uhr mit der Herren D-Konkurrenz (0 bis 1450 Q-TTR Punkte) weiter.

Der Donnerstag bleibt alleine den Erwachsenen vorbehalten: Um 11 Uhr beginnt die Herren-E-Klasse (0-1250 Q-TTR Punkte) und um 18 Uhr die Herren B-Konkurrenz (1500-1850 Q-TTR Punkte). Am Abschlusstag (Freitag) spielen vormittags (10 Uhr) die Jungen (1. Januar 1999) und mittags um 14 Uhr die C-Schüler (1. Januar 2006). In allen Jugend- und Erwachsenenklassen sind auch Mädchen und Damen zugelassen. Sie werden gemäß ihrer im vergangenen Quartal erzielten Leistungspunkte den entsprechenden Konkurrenzen zugeordnet. Im vergangenen Jahr nahmen genau 333 Starter am Turnier teil. Eine Zahl, die sich die Veranstalter auch für die diesjährige Auflage wünschen.

Die große Jubiläumsausgabe des von den Grevenbroicher Gas- und Wasserwerken gesponserten GWG-Masters mit 16 eingeladenen Spitzenspielern aus NRW findet am Freitag, den 30. Dezember ab 18 Uhr statt Weitere Informationen unter: www.ttc-djk-neukirchen.de,

