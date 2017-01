Lokalsport: Im Laufschritt durch das neue Jahr

Der Rhein-Kreis Neuss ist Lauf-Land: Fast 20.000 Teilnehmer gingen im vergangenen Jahr bei Stadt-, Volks- und Crossläufen an den Start. Für 2017 stehen 18 Veranstaltungen im Laufkalender. Von Volker Koch

Die Pause ist kurz - gerade einmal zwei Wochen liegen zwischen dem letzten Lauf des alten und dem ersten des neuen Jahres: Am 15. Januar eröffnet der TV Jahn Kapellen mit seinem 24. Dreikönigen-Crosslauf die Laufsaison im Rhein-Kreis Neuss. Noch ist die Zahl derjenigen, die sich für einen der sechs Wettbewerbe angemeldet haben, recht überschaubar, doch Meldungen sind noch bis zum 13. Januar sowie am Veranstaltungstag selbst bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start möglich.

Auch wenn das Interesse an Crossläufen, die einst zum unverzichtbaren Bestandteil jedes Wintertrainings gehörten, abgenommen hat: Der Laufboom ist ungebrochen hierzulande. Rund 20.000 Teilnehmer gingen im vergangenen Jahr bei Laufveranstaltungen im Rhein-Kreis an den Start - statistisch gesehen. Denn der harte Kern der Laufbegeisterten startet natürlich nicht nur bei einem, sondern bei mehreren Läufen.

Die ambitionierteren unter ihnen lockt auch in diesem Jahr der "Rhein-Kreis-Neuss-Cup", für den der Rhein-Kreis insgesamt 1700 Euro an Prämien ausschüttet - für die Sieger der drei Alterskategorien (bis 40 Jahre, bis 55 Jahre, ab 56 Jahre) gibt es jeweils 300 Euro. Sie werden anhand eines Punktsystems bei den fünf "Top-Läufen" ermittelt: Korschenbroicher City-Lauf (2. April), Rosellener Abendlauf (12. Mai), Neusser Sommernachtslauf (10. Juni), Zonser Nachtlauf (22. September) und Neusser Erftlauf (18. November).

Insgesamt stehen 18 Veranstaltungen im Laufkalender 2017 - vom Dreikönigen-Cross am 15. Januar bis zum Neusser Silvesterlauf am 31. Dezember, von Bösinghoven im Norden bis Straberg im Süden, von den stark frequentierten Stadtläufen in Korschenbroich und Neuss, die jeweils rund 4000 Teilnehmer anlocken, bis zu kleinen "Spaß-Events" wie dem Holzheimer Erftflitzerlauf, der am 16. Juni Jubiläum feiert: Er steht zum 25. Mal auf dem Programm.

Eigentlich ist für jeden Laufgeschmack etwas dabei: Vier Crossläufe für den, der's gerne matschig und entsprechend kräftezehrend mag. Drei Stadtläufe, von denen der Korschenbroicher City-Lauf weiterhin auf seine Mischung aus Spitzenklasse und Familienvergnügen setzt - und der stetig wachsenden Zahl der Volksläufer Rechnung trägt, in dem die Fünf-Kilometer-Läufer erstmals in zwei Abteilungen (unter 25 Minuten, über 25 Minuten) auf die Strecke geschickt werden. Neues hat auch der Rosellener Abendlauf zu bieten: In den Fünf-Kilometerlauf wird erstmals ein "Inklusionslauf" integriert. "Weil wir die erstplatzierten Teilnehmer besonders auszeichnen möchten, suchen wir hierfür noch Sponsoren", sagt Ute Jenke, Geschäftsführerin des veranstaltenden ASC Rosellen.

Zwei Läufe ragen aufgrund ihres besonderen Streckenverlaufs aus dem Angebot heraus: Der Schloß-Dyck-Lauf führt am 14. Mai durch den historischen Schlosspark, der Zonser Nachtlauf am 22. September durch die nicht minder historische Alte Zollfeste - noch dazu im Fackelschein. Klassische Waldläufe gibt es noch zwei: den Volkslauf des FC Straberg durch das Waldnaturschutzgebiet Knechtsteden und den Korschenbroicher Waldlauf durch den Hoppbruch. Und der Neusser Erftlauf durchquert das Gebiet des Golfplatzes Hummelbachaue.

Wer angesichts dieser Vielfalt 2017 nicht die Laufschuhe schnürt, ist selber schuld.

Quelle: NGZ