Neusser Silvesterlauf: Im strahlenden Sonnenschein das Läuferjahr beschließen

Der 5. Neusser Silvesterlauf lockt mehr als 900 Teilnehmer am letzten Tag des alten Jahres auf den Uedesheimer Rheindeich. Von Hannah Nehrig

Wenn die Uedesheimer zum Rhein spazieren, man viele sportlich gekleidete Menschen sieht und Autos mit stadtfremden Kennzeichen in Massen ins Dorf fahren, dann steht der Silvesterlauf an.

Genau zwölf Stunden vor dem Jahreswechsel fällt auf dem Deich an der Rheinterrasse der Startschuss zum fünften Silvesterlauf. Die Zuschauer, die sich auf dem Deich versammelt haben, sehen ein beeindruckendes Bild von über 900 Läufern, die sich auf die Zehn-Kilometerrunde begeben. Bei blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein ist die Stimmung bei Zuschauern und Sportlern bestens. Das Starterfeld ist bunt gemischt vom Hobbyläufer bis zum Profi, dieteilweise von weither anreisen. Für die einen ist es die "übliche Laufstrecke", für die anderen ein Wettkampf zum Jahresabschluss. Mit einer Route zwischen den Rheinauen und Feldern von Uedesheim bis Grimlinghausen, zurück am Rhein entlang und einem Zieleinlauf am Deichtor zählt der Neusser Silvesterlauf zu einem der Schönsten.

Dies ist mit Sicherheit ein Grund, warum der Lauf innerhalb von fünf Jahren so erfolgreich wurde. Bei der Premiere 2012 waren es im Vergleich zu diesem Jahr nur 63 Starter. "Der Erfolg ist einfach die gemeinsame Begeisterung für das Laufen," sagt Organisator und Veranstalter Simon Kohler, "ich habe nie damit gerechnet, dass es in so kurzer Zeit zu einer so großen Veranstaltung wird und sich zu einem Kult-Lauf in der Läuferszene entwickelt, aber ich habe immer davon geträumt." Mit der Startnummer eins war Kohler in diesem Jahr zum ersten Mal selbst Teilnehmer an seinem Event. Sein guter Freund und Langstreckenprofi Hendrik Pfeiffer sollte ihn als Schrittmacher unterstützen. Pfeiffer hatte die Norm für die Olympischen Spiele in Rio geknackt, musste aber dann verletzungsbedingt auf einen Start verzichtenabsagen. "Ich steige jetzt wieder ein und lege meinen Fokus auf die Spiele in Tokio 2020," sagte der 23-jährige im Interview mit den beiden Moderatorinnen Anita Horn und Laura Helser, die ebenfalls beide aktive Läuferinnen sind und die Zuschauer mit La-Ola-Wellen immer wieder aufwärmten.

Mit einer persönlichen Bestzeit von49:45 Minuten und unter großem Jubel der Zuschauer kommt Kohler strahlend ins Ziel. Bei einem alkoholfreien Weizenbier und der essbaren Medaille des Dorfbäckers um den Hals, lässt er sich beglückwünschen. "Ich habe mir damit heute einen Traum erfüllt," sagt Kohler, der selbst in Uedesheim nicht weit vom Ziel mit Blick auf den Rhein wohnt. Ebenso wie der Sieger des Laufes: Toni Riechliger (ART Düsseldorf) kann den Startpunkt des Silvesterlaufes von seinem Balkon aus sehen. Nach 32:11 Minuten läuft er ins Ziel und entzündet damit das Feuerwerk im Zielbereich am Fähranleger. Trotz kurzer Hose bei den kalten Temperaturen ist er nass geschwitzt. "Das war ein schöner Jahresausklang und hat sehr viel Spaß gemacht," so der Sieger, der eine Wasser-Flatrate für ein halbes Jahr gewinnt. Gesa Bohn, die erste Frau mit 36:05 Minuten, freut sich über die Flatrate beim Friseur. Nach und nach kommen alle Läufer glücklich ins Ziel, für die meisten ist die Zeit nicht wichtig, sondern der Spaß bei der Sache - und das sieht man ihnen an.

Quelle: NGZ