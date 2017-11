Lokalsport: Jüchen und Kapellen erstmals im Derby

Konstanz ist Kapellens Schlüssel zum Erfolg

Serie Sechs Spiele in Folge ist der SC Kapellen ungeschlagen, nach fünf Siegen erfolgte in der Vorwoche bei den VSF Amern erst in Minute 92 das Gegentor zum 2:2.

Personalwechsel Entscheidend ist dabei auch die Konstanz in der Aufstellung: Trainer Seibert tauschte in vier dieser sechs Spiele nur einen Feldspieler aus, in zweien schickte er die gleiche Elf der Vorwoche ins Rennen.