Lokalsport: Kieron Ludwig läuft mit zwei neuen Bestzeiten zum Titel

Leichtathletik: Athleten aus dem Rhein-Kreis präsentierten sich bei den Titelkämpfen in der Düsseldorfer Halle in guter Frühform.

Auch beim zweiten Teil der Kreis-Hallenmeisterschaften konnten sich die Leichtathleten aus dem Rhein-Kreis Titel und Podestplätze sichern. Allen voran die Sportler des TSV Bayer Uerdingen Dormagen, die zwölfmal ganz oben auf dem Treppchen landeten. Kieron Ludwig (U20) schaffte es zunächst über die 200 Meter, dann auch über die kurze Sprintstrecke (60m) mit zwei neuen Bestzeiten nach ganz vorne (23,11 und 7,30 Sekunden). Über die 60 Meter verpasste Natnael Fre Melles (DJK Rheinkraft Neuss) knapp die Qualifikation zu den Landesmeisterschaften, lief jedoch auf Rang drei und konnte den Weitsprung mit 5,57 Metern für sich entscheiden.

FOTO: W. Birkenstock

Bei den Juniorinnen gelang den Dormagenerinnen im Kurzsprint sogar der Doppelerfolg: Michelle Hering holte sich in 7,82 Sekunden vor Teamkollegin Danielle Weber den Titel in der U20. Rebecca Engels von der DJK Novesia Neuss wurde mit neuer Bestleistung Fünfte, über die 200 Meter landete sie - ebenfalls mit neuer Bestmarke - auf Platz vier. Auch im Kugelstoßen der U20 lief es gut: Tobias Höner vom LAV gelang der weiteste Stoß mit 13,85 Metern, David Brandt holte den ersten Podestplatz für die SG Kaarst: mit 11,30 Metern wurde er Dritter.

Auch in der jüngeren Altersklasse gab es viele Erfolge: Der Dormagener Gianluca Luchini gewann den 60-Meter-Sprint in 7,60 Sekunden, Fabian Engels von der DJK Novesia Neuss sicherte sich mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 7,81 Sekunden den dritten Rang sowie Platz sechs über die längere Distanz. Seine Vereinskameradin Nina Liebrand erzielte die viertbeste Zeit über die 200 Meter, anschließend sprang sie mit 5,07 Metern auf Platz drei.

Den Hochsprung dominierten die Dormagener, mit jeweils übersprungenen 1,80 Metern teilten Max Blake und Leon Ganescu den Titel unter sich auf, Lennart Schellen vom Korschenbroicher LC freute sich über die Bronzemedaille. Die beiden abschließenden Teile der Kreishallenmeisterschaften folgen am 18. und 19. Februar.

Auch die Senioren präsentierten sich bei den nordrhein-westfälischen Titelkämpfen an gleicher Stelle in guter Form. Till Grußendorf (M30) holte über 60 Meter in 7,64 Sekunden Platz drei für die SG Kaarst. Bei den Frauen verteidigte die Staffel der DJK Rheinkraft mit Wiebke Brand, Sylvia Kanthak, Silke Brix und Anja Geer konkurrenzlos ihren Titel über 4x200 Meter. Gerd Engels belegte im Kugelstoßen der M75 mit 9,16 Metern den fünften Platz. Sein Sohn Thomas Engels lief sowohl über die 60, als auch über die 200 Meter neue Bestzeit und landete auf den Rängen neun und acht. Über 3000 Meter starteten zwei Athleten des 1. FC Grevenbroich-Süd: Angela Richter lief in 11:57,16 Minuten auf Rang zwei der W 50, Theodor Trippelsdorf wurde in Bestzeit von 13:12,98 Minuten Siebter der M 65.

(-srh)