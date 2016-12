Lokalsport: Letzter Renntag beginnt mit Neusser Sieg

Bei der Ehrung in Dortmund glänzen eine ganze Reihe von Galopp-Champions durch Abwesenheit. Von Klaus Göntzsche

Selten hat man die Dortmunder Galopprennbahn so gut besucht erlebt wie zur Ehrung der deutschen Galopper-Champions am letzten Renntag der Saison 2016. Zum Auftakt gab es einen Neusser Erfolg. Es war keine Zauberei, als der dreijährige Hengst Mr. Copperfield mit Jockey Alexander Pietsch sein zweites Rennen in Folge gewann. Das Pferd steht im Stall der Trainerin Ana Bodenhagen, die nach einem Aufenthalt auf dem Düsseldorfer Grafenberg nach Neuss zurückkehrte. Sechs Pferde stehen auf der Trainingsliste der Dame, die hauptberuflich über ein Internetportal "Wohlfühlkleidung" besonderer Qualität verkauft. Historisch wird von diesem Renntag der 1188. und letzte Sieg des Trainers Andreas Löwe (74) aus Köln bleiben, den ihm Evano bescherte. Löwe übergibt seinen Stall am 1. Januar an den langjährigen Spitzenjockey Andreas Suborics.(45).

Die vom Düsseldorfer Geschäftsführer Günther Gudert moderierte Ehrung wurde wegen der Live-Übertagungen nach Frankreich in Etappen vorgenommen. Ranghöchste Repräsentanten waren Direktoriums-Vizepräsident und Besitzerpräsident Manfred Ostermann (Witten) und Chefmanager Jan Antony Vogel, in Personalunion Präsident in Neuss. Sein Statement: "Ein tolles, erfolgreiches Jahr für den Galopprennsport liegt hinter uns. Natürlich haben wir Sorgen, wenn wir an die gefährdeten Rennbahnen in Bremen, Frankfurt und Neuss sowie an den Rückgang beim Wettumsatz denken. Aber auch 2017 wird ein tolles Jahr werden, ein Jahr großer Herausforderungen. Ideen alleine aber ändern nichts, nur der Mut, sie umzusetzen."

FOTO: Klaus-Jörg Tuchel

Von den 13 Champions waren Jockey Filip Minarik, die Amateur-Championesse Larissa Bieß, Nachwuchs-Championesse Eva-Maria Geisler ebenso anwesend wie Trainer Markus Klug, Besitzertrainer Lucien van der Meulen und für die gewinnreichsten Besitzer-und Züchter Holger Faust (Darius-Racing) und Simon Stokes (Gestüt Fährhof). Der Rest fehlte. Beim Frühjahrs-Meeting folgt noch eine Ehrung in der stimmungsvollen Spielbank von Baden-Baden. Die Saison 2017 beginnt am Samstag, 7. Januar in Neuss, geplant sind acht oder neun Rennen.

Die Champions, Flachrennen: Trainer: Markus Klug (69 Siege), Jockey: Filip Minarik (65 Siege, Besitzer: Darius Racing (667.800 Euro Preisgeld), Züchter: Stiftung Gestüt Fährhof (756.415 Euro), Besitzertrainer: Lucien van der Meulen (17 Siege), Nachwuchsreiter: Eva-Maria Geisler (33 Siege), Amateurreiter: Vinzenz Schiergen (21 Siege), Larissa Bieß (10 Siege). Hindernisrennen: Trainer: Pavel Vovcenko (6 Siege), Reiter: Cevin Chan (7 Siege), Besitzer: Stall Nicole (29.032 Euro), Züchter: Gestüt Idee (21.832 Euro); Besitzertrainer: Christine Paraknewitz-Kalla (10.100 Euro) .

