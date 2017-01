Lokalsport: Motocross: Talente des MSC fahren vor 10.000 Zuschauern

Vor mehr als 10.000 Zuschauern seinem Sport nachzugehen - ein Traum. Doch für zwei Motocross-Talente des MSC Grevenbroich ist das Realität: Am Wochenende geht es für den elfjährigen Benedikt Romankiwietz und Jan Schulte (10) mit ihren leistungsstarken 65ccm-Maschinen in die Dortmunder Westfalenhalle, wo die mit internationalen Topstars gespickten Finalläufe um die ADAC-Supercross-Meisterschaft auf dem Programm stehen.

Die beiden Grevenbroicher treten am Sonntag in der Nachwuchsklasse SX4 an - und sind bestens vorbereitet: Benedikt Romankiwietz hatte die Saison im MX-Cup auf dem guten vierten Platz abgeschlossen, Jan Schulte als Siebter. Romankiwietz, bereits im vergangenen Jahr in Dortmund am Start, hat sich speziell auf dieses Rennen fokussiert: "Wir waren in den Ferien in Giersleben trainieren. Das liegt zwischen Magdeburg und Leipzig. Dort steht eine Halle, wo man Supercross trainieren kann. Es gibt ja nicht so viele Möglichkeiten in Deutschland, in einer Halle zu trainieren." Ihn reizt vor allem die Aussicht, "in einem Rennen mit den Profis zu fahren - und natürlich ist es super, dass so viele Zuschauer da sein werden." Darüber hinaus gibt er in der Westfalenhalle eine Art Abschiedsvorstellung, bestreitet er doch sein letztes Rennen auf der 65ccm-Maschine. In der anstehenden Saison geht er in der 85ccm-Klasse an den Start.

(sit)