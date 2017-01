Lokalsport: Neusser Tigers bestehen Feuerprobe als Team

Eigentlich steht dieses Ergebnis für sich selbst: Im Duell der 2. Basketball-Bundesliga Nord um einen Platz in den Play-offs der besten Vier fertigten die TG Neuss Tigers den vor Weihnachten noch so starken Aufsteiger Krofdorf Knights mit 85:59 (Halbzeit 46:26) ab. Doch was den Heimsieg so besonders macht, ist, wie er zustande kam. Denn eigentlich sprach bis zum Anpfiff gar nichts für die Mädels von Trainerin Janina Pils. Von Dirk Sitterle

Karo Tzokov und Ronja Spießbach fehlen schon seit Monaten, in US-Girl Kita Waller fällt nach ihrer Schulteroperation vor knapp drei Wochen auch die beste Punktesammlerin und Rebounderin der Mannschaft auf unbestimmte Zeit aus. Dara Taylor, der zweite Profi aus Übersee, hatte nach ihrem Heimaturlaub in Delaware riesige Schwierigkeiten, die USA zu verlassen. Zunächst gab's Probleme mit dem Visum, dann spielte das Wetter an der Ostküste der Vereinigten Staaten nicht mit. Die Folge: Die 25-Jährige landete erst am Donnerstag in Düsseldorf und musste darum ohne echte Trainingseinheit ran. Und als wäre das noch nicht genug, meldeten sich vor dem Match auch noch Anne Storck und Julia Kleen krank ab. Ausfälle, die jedes Team aus der Balance bringen können.

Bestes Beispiel dafür waren am Samstag die Knights aus Mittelhessen: Obwohl in den beiden US-Amerikanerinnen Chelsea Smalls und Erin Bratcher sowie der Holländerin Roos Hof und der Lettin Alise Karlsone alle Importkräfte zur Verfügung standen, traf die nur zu siebt angereisten Gäste das Fehlen ihrer Aufbauspielerin Julia Gaudermann, die ihre Basketball-Karriere mit nur 24 Jahren fürs Erste beendet hat, bis ins Mark. Die Truppe von Trainer Uwe Scheidemann machte in keiner Phase der Partie den Eindruck, als spiele sie ernsthaft um ihre Chance, den Play-off-Plätzen mit dem aufgrund der Personalsituation durchaus denkbaren Überraschungssieg am Rhein näher zu kommen.

Ganz anders die Tigers: Miriam Boulkheir, die gemeinsam mit Franziska Worthmann, Sarah Stock, Ayla Faber und Jana Heinrich zum ersten Mal in der Startformation der Turngemeinde stand, eröffnete die Partie mit einem gelungenen Wurf von jenseits der Drei-Punkte-Linie. Dass ihre Schützlinge der Notlage ohne jedes Zeichen der Verunsicherung begegneten, beeindruckte Janina Pils sehr. "Damit haben wir hoffentlich endlich jedem gezeigt, dass wir wirklich ein Team sind." Das sich, wenn es ernst wird, auf sein Führungspersonal verlassen kann. Vor allem Franzi Worthmann brannte in der ersten Hälfte ein Feuerwerk ab: Die Scharfschützin sorgte mit drei Dreiern (bei vier Versuchen) zunächst für die 16:7-Führung (6.), die im Anschluss Dara Taylor (4), Jana Heinrich (3) und Sarah Stock (3) auf 26:12 (9.) erhöhten. Bis zum Seitenwechsel hatte Worthmann aus der Ferndistanz fünf ihrer sieben Versuche genutzt (71 Prozent) - 21 ihrer am Ende insgesamt 30 Punkte (6/11 Dreier, 10/16 Würfe aus dem Feld, 4/4 Freiwürfe) markierte sie in den ersten 20 Minuten. Auch Jana Heinrich (19) und Sarah Stock (10) punkteten zweistellig, Aber bei den Tigers erfüllte jede Spielerin ihre Aufgabe zu 100 Prozent - besonders zu gefallen wusste unterm Korb die erst 17-jährige Ayla Faber, die in 29:22 Minuten auf dem Parkett (länger spielte keine Neusserin) vier Punkte, drei Rebounds, sechs Assists und zwei Ballgewinne auflegte. "Sie hat ein tolles Spiel gemacht", lobte die Trainerin das 1,82 Meter große Talent.

Weil er alle Defizite im Auftritt seiner Knights in der kurzen Halbzeitpause unmöglich aufarbeiten konnte, kehrte Scheidemann deutlich früher als seine Mannschaft aus der Kabine zurück und wartete auf der verwaisten Bank fast regungslos auf den Beginn der zweiten Hälfte. Obwohl Krofdorf, zuvor mit fünf Siegen in Folge auf Tuchfühlung zu den Topteams gegangen, zu Beginn des letzten Viertels sogar mal bis auf 13 Punkte herankam (52:65/32.), hatte tatsächlich niemand in der Halle den Eindruck, als würden Karlsone (17 Punkte), Hof (13), Bratcher (11) & Co. wirklich an ihre Siegchance glauben. Die Dominanz ihrer personell schwer angeschlagenen Tigers machte Janina Pils mächtig stolz. "Das war klasse! Heute gibt es für mich nichts auszusetzen."

