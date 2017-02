Lokalsport: NHV ist in Lemgo nur Außenseiter

Neusser A-Jugend ist in der Handball-Bundesliga beim Tabellendritten zu Gast. Von Christos Pasvantis

Nach zweiwöchiger Spielpause ist die A-Jugend des Neusser HV in der Bundesliga West ausgerechnet an Karneval wieder im Einsatz. Um 17 Uhr steht heute das Auswärtsspiel bei der HSG Handball Lemgo in der Sporthalle der Gesamtschule Vogelsang an.

Trainer Mark Dragunski setzt beim Tabellendritten verstärkt auf eine gute Deckung: "Es wird vor allem darauf ankommen, eine gute Abwehr zu stellen - gerade gegen deren bärenstarken Rückraumlinken." Gemeint ist Jan König, an dem sich aber bisher die ganze Liga erfolglos die Zähne ausbiss. Schon 184 Tore hat der sprunggewaltige Werfer in dieser Saison erzielt und führt die Liga damit klar an - der Dormagener Eloy Morante Maldonado kommt als Zweiter nur auf 134 Treffer.

Nicht nur deswegen gehen die zuletzt fünfmal in Serie siegreichen Lemgoer als klare Favoriten in die Partie. Die HSG ist zwar nicht auf einem Level mit den Spitzenteams aus Dormagen und Minden, allerdings auch acht Punkte besser als der Vierte VfL Gummersbach platziert. Hoffnung macht den Neussern die Tatsache, dass sie bei der 29:30-Niederlage im Hinspiel Ende Oktober an einer Überraschung schnupperten und über weite Strecken der Partie in Führung lagen. "Da haben wir gezeigt, was möglich sein könnte. Lemgo ist sicher klar favorisiert, aber wir wollen einfach frei aufspielen und sie ärgern", sagt Dragunski. Dessen Team hatte in den vergangenen Wochen sicher einiges aufzuarbeiten, war es im Lokalderby in Dormagen doch mit 19:34 unter die Räder gekommen.

Hart treffen würde die Neusser der Ausfall ihres Toptorjägers: Sebastian Rinus, der mit 105 Treffern sogar viertbester Schütze der Liga ist. Ligabester ist er übrigens auch in Sachen Zeitstrafen (21) und Rote Karten (2). Rinus ist angeschlagen, über einen Einsatz könne laut NHV erst unmittelbar vor dem Spiel entschieden werden. Das gleiche gilt für den ebenfalls angeschlagenen Torhüter Johannes Lyrmann.

