Lokalsport: Nievenheim kehrt zurück auf den Thron

Nach zwei Jahren Abstinenz hat der VdS die Fußball-Kreishallenmeisterschaft gewonnen. Im Endspiel gegen den SV Uedesheim reichten dem Landesligisten vor über 500 Zuschauern zwei Tore von Simon Kozany zu einem 2:1-Erfolg. Von Christos Pasvantis

Wenn es darauf ankommt, ist auf die Kicker des VdS Nievenheim einfach Verlass. Nach zwei Jahren ohne Endrundenteilnahme hat der Landesligist und amtierende Kreispokalsieger bei der 29. Auflage der Kreishallenmeisterschaft seinen dritten Titel nach 2011 und 2014 eingefahren. "Ich weiß genau, dass die Jungs da sind, wenn es hart auf hart kommt. Im Ernstfall kann man immer auf uns zählen", sagte Co-Trainer Sinan Muslu, der einen verdienten 2:1-Finalsieg gegen den Bezirksligisten SV Uedesheim sah. Der Vertreter seines verhinderten Cheftrainers Thomas Bahr war sich sicher: "Wir haben gerade im Endspiel richtig gut gespielt."

So konnte sich in einem engen Endspiel zwar keine Mannschaft zwingende Vorteile erspielen, gerade die Nievenheimer Defensive stand aber besser und ließ so nur wenige Möglichkeiten für den SVÜ zu. Der hätte durch einen Pfostenkracher des starken Arthur Graf nach vier gespielten Minuten zwar in Führung gehen müssen, musste danach aber Lehrgeld zahlen: VdS-Stürmer Alexander Hauptmann tankte sich auf der rechten Seite durch und traf mit seinem harten Schuss die Bande, Simon Kozany stand goldrichtig und verwandelte den Abpraller zur Führung. Kurz vor der Pause hätte Sascha Pelka eigentlich zwingend erhöhen müssen, scheiterte aber am glänzend reagierenden Torwart Lukas Herbrand. Nachdem für Uedesheim auch Samir Saysay die beste Ausgleichchance nicht nutzte (13.), war es schließlich eine Einzelaktion von Turnier-Torschützenkönig Kozany, die das Spiel entschied: Der Blondschopf vernaschte seinen Gegenspieler Michael Hausdörfer im Mittelfeld böse, ging alleine aufs Tor zu und traf eiskalt zum 2:0. "Da hat Simon seine ganze Klasse ausgespielt", fand Trainer Muslu. Das Anschlusstor von Lukasz Koziatek fiel 38 Sekunden vor der Schlusssirene und damit zu spät für Uedesheim, um nach ausgiebigen Nievenheimer Zeitspiel noch einen Schuss auf das Tor loszuwerden.

Im Halbfinale hatte der VdS, der mit allen Routiniers in voller Stärke angetreten war, zuvor mit Überraschungsgegner DJK Hoisten (Kreisliga A) kurzen Prozess gemacht: Stephan Volk, Pelka nach schönem Bandendoppelpass, Kevin Scholz und Kozany münzten die Überlegenheit in Tore um. DJK-Trainer Marek Koziatek, der selber beim VdS spielte, sah ein: "Nievenheim war einfach zu stark für uns. Wir haben alles versucht, die haben es aber dann sehr abgezockt gemacht." Titelverteidiger VfL Jüchen/Garzweiler musste im zweiten Halbfinale gegen Uedesheim überraschend die Segel streichen. In einem deutlich überlegen geführten Spiel trafen Dennis Heimanns und Baris Gürpinar zwar zweimal zur Führung, Kevin Dyla per Fernschuss und Lukasz Koziatek mit einem starken Drehschuss 30 Sekunden vor Schluss glichen für den SVÜ aber aus. Im Neunmeterschießen setzte sich der Bezirksligist nach dem entscheidenden Treffer von Koziatek mit 4:3 durch.

Der Fußballkreisvorsitzende Dirk Gärtner zog bei der ersten Hallenmeisterschaft unter seiner Regie ein positives Fazit der mit über 500 Zuschauern ausverkauften Veranstaltung: "Wir haben sehr gute Rückmeldungen aus dem Publikum erhalten und mussten sogar Leute wegschicken, weil es keine Karten mehr gab." Die Rückkehr aus dem Dormagener Sportcenter nach Gustorf und die gleichzeitige angestrebte Modernisierung des Turniers bewertete er demnach als richtigen Schritt: "Wir wollten und müssen moderner werden. Ich glaube, dass das heute ein guter erster Schritt in die richtige Richtung war."

Quelle: NGZ