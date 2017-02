später lesen Pferdesprt Prüfung zum Reitabzeichen bestanden FOTO: Schleifer FOTO: Schleifer 2017-02-23T17:55+0100 2017-02-24T00:00+0100

Mehrere Wochen haben sie fleißig trainiert - am vergangenen Sonntag stand dann die Prüfung an: 17 Reiter machten auf der Reitanlage des RV Torfgrafen Bergerhof ihr Reitabzeichen. Seit Anfang Januar hatten sie sich auf dem Bergerhof der Familie Schleifer in Dormagen-Gohr im Rahmen eines Lehrgangs akribisch darauf vorbereitet. Der erfahrene Franz-Josef Clasen übernahm dafür den Theorie- und Dressurunterricht und sorgte dafür, dass auch alle Details rund ums Viereck und ums Pferd in den Reiter-Köpfen hängen blieben.