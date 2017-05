Am Tag der Arbeit 2017 rollten die Radprofis durch Büttgen. Angefeuert von rund 1000 Zuschauern am Straßenrand, setzte sich schließlich der Tscheche Frantisek Vako durch.



Weitere Fotos vom Straßenradrennen in Büttgen.





Weitere Fotos vom Straßenradrennen in Büttgen. Am Tag der Arbeit 2017 rollten die Radprofis durch Büttgen. Angefeuert von rund 1000 Zuschauern am Straßenrand, setzte sich schließlich der Tscheche Frantisek Vako durch.Weitere Fotos vom Straßenradrennen in Büttgen. weniger