Lokalsport: Richtig essen, um schnell zu laufen

Zur professionellen Vorbereitung auf den Korschenbroicher City-Lauf gehört selbstverständlich auch ein Vortrag zur Ernährung in Sport und Alltag. Von Sophie Rhine

Zwar können Training, Talent und Motivation bei einem Sportler durch nichts ersetzt werden, aber die falsche Ernährung kann zu einer Reduzierung des Leistungspotenzials führen. Damit die 20 letzten City-Runner am 2. April topfit in Korschenbroich an den Start gehen können, haben sie einige Tipps von Ernährungsberater Hans Braun bekommen.

Der Impulsvortrag zum Thema Ernährung ist schon ein fester Bestandteil des City-Runner-Programms. "Ich weiß gar nicht mehr genau, ob ich von Anfang an mitgemacht habe, aber spätestens im zweiten Jahr war ich dann dabei", erinnert sich Hans Braun. Langweilig werden die Vorträge aber nicht: "Jede Gruppe hat ihre eigene Dynamik und neue Fragen, da muss man versuchen, drauf einzugehen und mitzuarbeiten." Der Referent hat an der Sporthochschule in Köln studiert, seit 18 Jahren gibt er dort selber Seminare zum Thema Ernährung im Sport. Zudem ist er für den Olympiastützpunkt Rheinland als Ernährungsberater tätig, besonders für Fußballer und Nachwuchsathleten. "Ich hab mich für den Bereich Ernährung im Leistungssport entschieden, da ich selber gerne Sport mache", so Hans Braun. "Gesundheit ist auch ein wichtiger Aspekt, allerdings würde ich mich nicht trauen, jemanden mit Diabetes angemessen zu beraten."

Eine der Hauptaussagen war, dass es keinen genormten Sportler gibt und jeder andere Bedürfnisse und Vorlieben hat. Dennoch gab er den City-Runnern einige Richtlinien und neuen Input mit auf den Weg: Selbstverständlich ist genügend Flüssigkeitsaufnahme wichtig, aber man sollte auch darauf achten, durch welche Getränke und Lebensmittel man seinen täglichen Bedarf deckt. So sollte man eher zu Wasser und viel Gemüse als zu Limonade, Pommes und zu viel Fleisch greifen.

"Die meisten Deutschen essen zu viel Fleisch und mehr als zwei Drittel schaffen es nicht, die empfohlene Ration an Obst und Gemüse zu essen", weiß Hans Braun zu berichten, fügt aber hinzu: "Das heißt nicht, dass man keine Süßigkeiten und ähnliches Essen soll." Auch er selber verzichtet darauf nicht komplett: "Ich habe die Überzeugung gewonnen, dass manche Sachen, wie auch viel Fleisch, nicht gesund sind. Trotzdem legen wir im Sommer auch Würstchen auf den Grill, ich esse fast täglich ein Stück Kuchen und schaffe die Zielmenge an Gemüse auch nicht jeden Tag", gibt er ehrlich zu. "Aber darum geht es auch gar nicht, es geht um eine Grundtendenz und die will ich vermitteln." Das kam bei den City-Runnern gut an. Braun abschließend: "Spaß am Essen ist wichtig, aber trotzdem sollte man sich bewusst sein, dass man dadurch seinen Körper versorgen muss."

Quelle: NGZ