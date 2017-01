Lokalsport: Ringen: KSK-Talente überzeugen den Bundestrainer

Überaus zufrieden kehrte die Delegation des KSK Konkordia Neuss aus dem bayerischen Bindlach zurück. Vier Nachwuchsringer und Trainer Oleg Dubov waren dort beim Sichtungslehrgang der Kadetten aktiv, zu dem Bundestrainer Maik Bullmann die besten 15- bis 17-jährigen Ringer aus dem gesamten Bundesgebiet geladen hatte.

Beim Lehrgang und dem anschließenden Turnier setzten sich die Neusser, die zu den jüngsten Teilnehmern zählten, gut in Szene. Der erst 13 Jahre alte Iwan Tagner belegte in der Gewichtsklasse bis 46 Kilogramm den zweiten Platz. Deni Nakaev trumpfte in der Klasse bis 54 Kilogramm auf, die er nach vier Schulter- beziehungsweise technisch überlegenen Punktsiegen souverän für sich entschied. Ebenfalls vier Siege brachten Samuel Bellscheid auf Platz zwei in der Klasse bis 58 Kilogramm. Für die größte Überraschung sorgte Julian Lejkin, der sich in der Klasse bis 69 Kilogramm mit drei Siegen als Gesamtsieger durchsetzte.

(-vk)