Lokalsport: SCK-C-Jugend fertigt Ratingen ab

In dieser Form müssen sich die C-Junioren des SC Kapellen über den Klassenverbleib keine Sorgen machen. Mit einer in allen Belangen dominanten Vorstellung schlug der SCK überforderte Ratinger am Karnevalssamstag mit 6:1 (3:1). Von Christos Pasvantis

Der Rückstand auf die SG Unterrath und die Tabellenspitze der Niederrheinliga beträgt damit nur noch drei Punkte. "Das war eine überragende Mannschaftsleistung. Damit, dass wir gegen Ratingen hier so Fußball spielen, konnte keiner rechnen", sagte ein begeisterter Trainer Oliver Seibert, der "mit die beste Leistung dieser Saison" sah. Dabei war er gegen die Germania, die sich in den vergangenen Monaten durch eine sehr kompakte Defensive auszeichnete, eigentlich von einem Geduldsspiel ausgegangen. Das Gegenteil war der Fall: Von Beginn schnürte der SCK, nach der bitteren 2:3-Pleite im Spitzenspiel beim 1. FC Mönchengladbach womöglich mit Wut im Bauch angetreten, seinen Gegner tief in der eigenen Hälfte ein. Dabei war es zunächst Ratingen, das nach einem kapitalen Missverständnis in der Kapellener Abwehr nach drei Minuten hätte in Führung gehen müssen. SCK-Torwart Leon Pöschl rettete aber zunächst gegen Emir Saridas, ehe Valdrin Salihi im Nachschuss nur die Latte traf.

Das genügte Kapellen, um wach zu werden. Immer wieder suchte der SCK den dribbelstarken Serkan Güzel auf der rechten Seite, der von seinen Gegnern nicht in den Griff zu bekommen war. Seine Hereingabe nach elf Minuten leitete Spielmacher Fynn Reiß auf Niklas Harth weiter, der problemlos zur Führung traf. Der Stürmer war es auch, der nur fünf Minuten später das 2:0 erzielte. Ein weiterer leichtfertiger Ballverlust und ein anschließendes Traumtor von Leon Köhling (19.) zum 1:2-Anschlusstreffer gab Ratingen im Gegenzug zwar kurz wieder Auftrieb, mehr sollte es für die Gäste allerdings nicht mehr zu lachen geben. Es war lediglich der mangelhaften Kapellener Chancenverwertung zu verdanken, dass das Spiel nicht bereits zur Pause entschieden war. Reiß erhöhte, diesmal nach Zuspiel von Harth, auf 3:1, weitere glasklare Chancen ließen er, Serkan Güzel und Tommaso Altando liegen.

Genauso ging es im zweiten Abschnitt weiter, wo Altando im Prinzip dreimal den gleichen Treffer erzielte (42./52./62.). Immer wieder war es Harth, der auf der rechten Seite freigespielt wurde und für seinen Sturmpartner jeweils nur noch querlegen musste - zu diesem Zeitpunkt war die Gegenwehr der Gäste freilich längst gebrochen. Seibert: "Was mich sehr freut ist, dass wir es fein säuberlich ausgespielt und gegen einen tief stehenden Gegner tolle Lösungen gefunden haben.".

Der SCK hat auf dem Weg zum Saisonziel direkter Klassenverbleib damit einen wichtigen Schritt gemacht und den benötigten vierten Platz gefestigt. Diesen Rang unter anderem gegen den Wuppertaler SV zu verteidigen, werde, so Seibert, aber schwer genug: "Dass der SCK in der Tabelle vor Wuppertal steht, ist verkehrte Welt. Unser Ziel ist trotzdem, unseren Platz zu halten." Ob es vielleicht sogar für mehr reicht, könnte sich schon am Samstag zeigen, wenn Tabellenführer SG Unterrath ins Erftstadion kommt.

Quelle: NGZ