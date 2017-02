Lokalsport: SCK ist auch an Karneval im Einsatz

SCK ist auch an Karneval im Einsatz

Kapellener Fußball-Junioren spielen gegen Ratingen und Fortuna Düsseldorf. Von Christos Pasvantis

Dass Timo Haep mit seinem SC Kapellen auch über das Karnevalswochenende am Ball bleibt, stört den Trainer des B-Junioren-Niederrheinligisten nicht: "Auf diesem Niveau ist es nun mal Leistungssport, da darf man sich über so etwas nicht beschweren." Vielmehr hat er vor dem heutigen Nachholspiel bei Fortuna Düsseldorf II um 11 Uhr einen anderen Plan: "Es wäre doch schön, wenn wir da etwas holen, dann können die Jungs am Samstag und Sonntag immer noch feiern.

Haep ist aber auch klar, wie schwierig dieses Unterfangen bei der zu Hause noch ungeschlagenen Fortuna wird: "Wir sind da absoluter Außenseiter. Trotzdem sage ich den Jungs immer wieder, dass harte Arbeit belohnt wird." Ein Punkt wäre im Kampf um den direkten Klassenverbleib eigentlich notwendig, denn der dafür notwendige achte Tabellenplatz liegt aktuell schon acht Punkte entfernt. Im Hinblick auf die zurückliegenden Pleiten gegen RW Oberhausen (1:4), MSV Duisburg II (0:2) und Borussia Mönchengladbach II (0:4) und das kommende Spiel gegen die SG Unterrath sagt Haep: "Wir wussten vorher, dass das die ganz harten Wochen der Saison werden. Wenn wir da etwas mitnehmen, wäre das ein Bonus. Danach kommen dann die Spiele, in denen es drauf ankommt."

Um 13 Uhr empfangen danach die Kapellener C-Junioren im Erftstadion Ratingen 04/19. Obwohl der VfB Hilden an der Tabellenspitze bei einem Sieg nur drei Punkte entfernt wäre, geht es auch für die jüngeren Kapellener in erster Linie um den Ligaverbleib, wie Coach Oliver Seibert klarmacht: "Ich hadere immer damit, wenn alle nur auf den ersten Platz schauen. Wenn wir die direkte Qualifikation schaffen, wäre das doch ein tolles Ziel, das wir erreicht hätten." Nach der knappen 2:3-Niederlage im Spitzenspiel beim 1. FC Mönchengladbach wären dafür drei Heimpunkte gegen formstarke Ratinger enorm wichtig. "Diese drei Punkte wollen wir uns unbedingt wieder holen", sagt Seibert.Die Germania holte zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen und überzeugte dabei mit Ausnahme der 0:5-Klatsche gegen Spitzenreiter Hilden stets durch eine kompakte Abwehr. "Die stehen hinten solide und diszipliniert und kontern dann schnell", weiß Seibert, dessen Schützlinge sich beim 1:0-Sieg im Hinspiel dementsprechend schwer taten. "Ich hoffe, dass wir mittlerweile weiter sind. Mitspielende Gegner liegen uns eigentlich mehr als die tief stehenden wie Ratingen. Ich bin gespannt, wie wir das hinbekommen", meint Seibert.

Quelle: NGZ