Vereinssporttag Senioren rücken in den Mittelpunkt 2017-12-21

So ganz will Hans-Jürgen Petrauschke es wahrscheinlich noch nicht wahrhaben. "Heute geht es vor allem um den Jahrgang 60 plus. Also die Generation, in die wir alle in vielen Jahren einmal kommen werden", sagt der 61 Jahre alte Landrat mit einem Augenzwinkern.