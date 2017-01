Lokalsport: Tellina spaziert in Neuss zum deutlichen Sieg

Glatteis auf dem Weg zum Führring. Zwei Siege für Lena Mattes zum Geburtstag. Kampf um die Rennbahn mit guten Argumenten. Von Klaus Göntzsche

Mit einer in der Geschichte des deutschen Galopprennsports einmaligen Aktion begann am Samstagabend auf der Neusser Rennbahn die Saison 2017 des deutschen Galopprennsports. Weil der Weg von den Umkleideräumen zum Führring vereist war, erlaubte die Rennleitung den Reitern das Aufsitzen auf dem Geläuf. Rennleitungschef Frank Becker: "Es wurde erst sehr spät gestreut. Salz war aber genug vorhanden. Wir wollten kein Risiko eingehen und haben deshalb zu dieser Maßnahme gegriffen." Erschwerend kam hinzu, dass die dünnen Reitstiefel mit der glatten Sohle extrem sturzgefährdend sind. Es ging alles glimpflich und später wurde auch wieder im Führring aufgesessen.

Der Sieg im ersten Rennen der Saison ging in den Stall von Marion Rotering nach Iffezheim, deren Ehemann Hans-Georg die Strecke von der badischen Renngemeinde nach Neuss fasst im Schlaf kennt. Gewonnen hat die fünfjährige Stute Darrell Rivers (Siegquote 99:10) mit Lena-Maria Mattes, die das gewohnt souverän vortrug. Es war am Tag nach ihrem 22. Geburtstag das passende Geschenk. Der verwöhnte Experte Rotering war angemessen begeistert: "Sie ist wirklich sehr gut, ein wunderbares Mädchen." Die siegreiche Stute ist ein Schnäppchen-Import aus England, dort konnte sie bei sieben Starts auf Bahnen wie Windsor, Leicester und Nottingham nie gewinnen. In Neuss deutete sie schon beim Start zuvor als krasse Außenseiterin mit einem unerwarteten dritten Platz ihre Sandbahn-Tauglichkeit an. Lena Mattes gewann mit Zaunkönig auch noch das dritte Rennen des Tages und war damit gemeinsam mit Robin Weber (Highly Favoured und Pretty Woman) und Jozef Bojko (Dakota Sun und Tellina) mit ebenfalls zwei Erfolgen die erfolgreichste Reiterin. Lena Mattes absolviert in Baden-Oos noch eine Ausbildung zur Physiotherapeutin, in jeder freien Minute reitet sie in Iffezheim. Vor zwei Jahren hat sie bereits die Perlenkette in Neuss gewonnen. Der erste der drei Läufe findet am kommenden Samstag in Neuss statt und Mattes reitet den sechsjährigen Wallach Loron aus dem Rotering-Stall.

Das sportlich größte Interesse konzentrierte sich auf das sechste Rennen. Dort trat als 12:10-Wettfavorit der achtjährige Wallach Tellina aus dem Gestüt Fährhof mit Jozef Bojko im Sattel an. Den Aufgalopp für seinen Start am 26. Februar im 76. Longines Großen Preis von St. Moritz erledigte der schon in Südafrika, Dubai und Mailand laufende Wallach im Spaziergang. Der Zielrichter notierte einen Vorsprung von 14 Längen. Jetzt wartet auf ihn Höhenluft (2500 Meter) und die einmalige Atmosphäre des White Turf. Von den drei Pferden des Champion-Rennstalles Darius Racing überzeugte nur Pretty Woman mit ihrem Sieg im letzten Rennen. Waramin (4.) und Notre Autorite (7.) enttäuschten.

Auch von den sehr speziellen Witterungsbedingungen ließ sich das Stammpublikum nicht vom Erscheinen abhalten. Vor allem die Prognose für die Rückfahrt war besorgniserregend - und ein Ende der Rennen an einem Samstagabend im Winter kurz vor 22 Uhr ist wenig einladend. Der Neusser Rennverein ist wie alle deutschen Rennvereine auf das Termindiktat des französischen Mehrheitspartners angewiesen. Von den Provisionen der durch die Live-Übertragungen erzielten Wettumsätze werden die Kosten finanziert. Bescheiden fiel die Bilanz der acht Neusser Starter aus: Die drei Weber-Pferde absolvierten Nullrunden, auch Attraction von Axel Kleinkorres war keine Solche, wurde nur Neunte. Die vier Pferde von Ana Bodenhagen schafften Platzgelder von 900 Euro.

Im Vorfeld des Renntages trafen sich Neusser Bürger auf Initiative des Vizepräsidenten Peter Ritters in der Wetthalle, um über Maßnahmen zu beraten, die eine drohende Schließung der Rennbahn bewirken könnten. Ritters: "Wir müssen es schaffen, den Vertrag mit Neuss Marketing in eine für den Reiter-und Rennverein tragbare Variante zu verändern. Dafür gibt es sehr gute und auch für die Stadt akzeptable Gründe. Dafür wollen und werden wir bei den Verantwortlichen die nötige Überzeugungsarbeit leisten. Ich bin sicher, dass unsere Argumente und konkreten Vorschläge auch Gehör finden werden."

Quelle: NGZ