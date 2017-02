Lokalsport: TG Neuss erweist Lokalrivalem aus Kaarst einen Bärendienst

Tischtennis: Herren-Oberligist DJK Holzbüttgen verliert nach hartem Kampf gegen den Titelanwärter Champions Düsseldorf.

Das war ein enttäuschender Spieltag für die beiden Oberligisten aus dem Rhein-Kreis: Sowohl die TG Neuss als auch die DJK Holzbüttgen kassierten 6:9-Niederlagen. Besonders bitter waren die Ergebnisse für die Holzbüttgener, die damit dem drohenden Abstieg ein ganzes Stück nähergekommen sind. Denn während die eigene Niederlage gegen den Titelanwärter TTC Champions Düsseldorf im Vorfeld eingeplant war, trifft das TG-Ergebnis die Kaarster besonders hart. Denn die Neusser verloren in Rheinberg beim direkten Konkurrenten um den Abstiegs-Relegationsplatz.

"Insgesamt haben wir nicht wirklich überzeugen können", gestand TG-Spieler Sebastian Schwarz, der dabei Michael Servaty ausnahm. Servaty gewann seine beide Einzelpartien gegen René ten Hoeve (3:0) und Nikolai Solakov (3:1) und das Auftaktdoppel mit Schwarz (3:0 gegen Ten Hoeve/Menden) souverän. Er war damit aber auch der einzige Neusser, der ungeschlagen blieb. Zu Beginn verloren sowohl Yannic Lennertz/Dejan Hoheisel als auch Jonas Lenzen/Alexander Daun. Sebastian Schwarz gewann im Einzel nur gegen Ten Hoeve (3:0), musste sich gegen Nikolai Solakov aber in vier Sätzen geschlagen geben.

In der Mitte holte nur Jonas Lenzen (3:1 gegen Damian Ciuberek) einen Zähler. Besonders unglücklich verlief der zweite Durchgang. Da verloren sowohl Yannic Lennertz (gegen Ciuberek) als auch Jonas Lenzen (gegen Jens Menden) ihre Partien mit zwei Bällen Unterschied im Entscheidungssatz. Davon ließ sich auch Alexander Daun anstecken, der nach dem gewonnenen ersten Einzel gegen Ermin Besic in der zweiten Partie gegen Hans-Christian Dietze mit 10:12 im fünften Durchgang das Nachsehen hatte. Nicht gut lief es auch bei Jugendspieler Dejan Hoheisel, der im unteren Paarkreuz gegen Dietze und Besic keinen Satz gewann.

Für Holzbüttgen gab es zunächst die Nachricht, dass der schärfste Konkurrent um den Klassenerhalt unverhofft gepunktet hat und dann bot man dem Titelanwärter Champions Düsseldorf einen vierstündigen Kampf auf Augenhöhe, stand am Ende aber mit leeren Händen da. "Das war ein gutes Spiel unserer Mannschaft. Alle haben an einem Strang gezogen. Leider sind wir nicht belohnt worden. Das Schlussdoppel hatten wir schon kampflos gewonnen", sagte ein enttäuschter DJK-Kapitän Joachim Beumers nach der 6:9-Niederlage und fügte hinzu: "Ausschlaggebend war vielleicht, dass wir in der Mitte keinen Punkt geholt haben."

Die Kaarster erwischten einen super Start und führten nach zwei Doppeln und dem Einzel von Yang Li gegen Florian Wagner (3:1) mit 3:1. Li holte im zweiten Durchgang gegen Evgueni Chtchetinine einen weiteren Zähler. Allerdings schenkte der Weißrusse das Spiel verletzungsbedingt ab. Eine überzeugende Vorstellung bot auch Vincent Arsand, der im unteren Paarkreuz sowohl gegen Mike Ruf (3:1) als auch gegen Dominik Halcour (3:2) die Oberhand behielt. Alexander Diekmann, der für Stefan Vollmert ins Team gerückt war, holte zusammen mit Arsand einen Doppelsieg, ging im Einzel aber leer aus.

(-rust)